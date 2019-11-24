24.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:41

Aydın'da, ana sponsorluğunu Aydın Ekonomi Kulübü'nün üstlendiği Yörük Ali Efe Sempozyumu yaklaşıyor.



Aydın Ekonomi Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sempozyumun her yıl düzenli olarak yapılması hedeflenmektedir. Aydın yöresi hakkında çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bilgi paylaşımı ile yerelden evrensele doğru ilerleyen bir kültür köprüsü kurulması amaçlanmaktadır. Bu köprünün halk kültürü temelinde bir uzlaşı zemini oluşturarak, toplumun birlik ve beraberliğini de perçinleyeceği öngörmekteyiz.



Aydın Ekonomi Kulübü ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde dev uluslararası sempozyumunda 7 ülkeden 15 yabancı katılımcı, 90 yurt içi katılımcı ile 105 sunumun yapılacağı bir sempozyumdur. Aydın'da ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir sempozyum yapılacak. Sempozyumun yapılmasının nedeni 2019' un Kuvayı Milliye'nin halk unsurunun lideri olan Yörük Ali Efe'nin Malgaç baskınıyla ilk sistemli halk direnişinin de başlamasının 100. yılı olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Anadolu üzerine oyunlar hız kesmemiş halkın birliği ve dirliği çeşitli gerekçelerle yıpratılmaya çalışılmıştır. Aydınlılar, Aydın Ekonomi Kulübü ve Aydınlı İş Adamları, 45 adet Yörük, Türkmen, Kuvayı Milliye, Deveci ve Aydın dernekleri ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi liderliğinde işbirliği yapmış ve 100 yıl sonra yeniden birlik cephesi, yeniden Kuvayı Milliye ruhu oluşmuştur. Bu ruh, 28-29-30 Kasım'da, 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anlam kazanmış iken 100 yıl sonra, Yörük Ali Efe ile Aydın'da ve Malgaç'da, tekrar aynı ruh yaşatılacak. Bu birlik ruhuna Aydın'dan gönül vermek isteyen bütün dostlarımızı birlik şölenimizde yanımızda görmekten büyük onur duyacağız" denildi.



Sempozyumun ana konu başlıkları aşağıdaki gibi olacak;



1-Yörük Ali Efe ve Aydın Yöresi Halk Kültürü Araştırmaları



1- Yörük Ali Efe ve Aydın Yöresi Zeybek Araştırmaları



2- Aydın Yöresi Müzik Araştırmaları



3- Aydın Yöresi Zanaatları Araştırmaları



4- Aydın Yöresi Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Arkeoloji Araştırmaları



5- Aydın Yöresi Halk Edebiyatı Araştırmaları



6- Aydın Yöresi Halk Seyirlik Oyunları ve Çocuk Oyunları



7- Aydın Yöresi Gelenek, Görenek, Adet, Halk İnanmaları, Halk Hekimliği, Halk Baytarlığı Araştırmaları



2- Genel Konular



1- Halk Kültürü Araştırmalarında Teori, Yöntem ve Terminoloji



2- Halk Kültürü ve Tanıtım Çalışmaları



3- Halk Kültürü ve Sosyal Normlar (Gelenek, Görenek, Adet, Örf, Töre, İnançlar)



4- Halk Kültürünün Korunması ( Arşivleme, Envanter oluşturma)



5- Halk Kültüründe Müzik, Dans, Geleneksel Giyim-Kuşam



6- Halk Edebiyatı Araştırmaları



7- Halk Kültürü Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Arkeoloji Araştırmaları



8- Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeler ile Kültürel Etkileşim Araştırmaları - AYDIN

Kaynak: İHA