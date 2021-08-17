Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler

Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri ile kursiyerleri, Muğla'daki orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yöresel kıyafet hazırladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri ile kursiyerleri, Muğla'daki orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yöresel kıyafet hazırladı.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Giyim Kursu usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerlerin 5 günde diktiği çok sayıda şalvar ve pijama, Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştırıldı.

Merkezin müdürü Arif Elmas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye olarak büyük bir felaket yaşadıklarını ve bu durumun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bölge halkına destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Elmas, "Giyim Kursu usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle o yörenin insanının ihtiyacı olan şalvar ve pijama diktik. Bu çalışmada emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın." dedi.

Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler
Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler
Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler
Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Merve Çoban Cüneyt Çakır Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yöresel kıyafet dikerek, orman yangınından etkilenen Muğla'daki vatandaşlara gönderdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 14:26:41. #1.14#

title