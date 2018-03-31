Yoldan Çıkan Araç Fidanlığa Düştü: 3 Yaralı

ÇEKMEKÖY Şile yolunda kontrolden çıkan araç fidanlığa düştü. Taklalar atan otomobilde bulunan 2 kişi hafif şeklide yaralanırken, sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza saat 09.00 sıralarında Şile Yolu Nişantepe mevkii Ümraniye istikametinden meydana geldi. Timur Karaman'ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki fidanlığa düştü.Taklalar atarak durabilen araçta bulanan sürücü Timur Karaman ve Kadir Koca hafif şeklide yaralanırken, sürücünün eşi Dilek Karaman araçta sıkıştı.

İTFİAYE KURTARDI

Kazayı gören fidanlık çalışanları itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaran 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan kadın itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Bir görgü tanığı "Önümde ilerliyordu. Bir anda yoldan çıkarak fidanlığa uçtu. Taklalar atmaya başladı. İtfaiye ve ambulansa haber verdik"diye konuştu. Kazada fidanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

fotoğraflı - İstanbul