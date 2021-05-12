Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü

Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Güney ilçesinde park halinde bulunan yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından alevlere teslim oldu.

Denizli'nin Güney ilçesinde park halinde bulunan yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından alevlere teslim oldu. Alevlerin içerisinde kalan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güney ilçesi Üçeylül Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muzaffer Eryıldız ve Gürdal Kabak'a ait yolcu otobüsü park halinde bulunduğu sırada dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların ardından alevlerin yükselmesiyle yolcu otobüsü alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Güney Şubesi ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin ise elektrik akımından olabileceği tahmin ediliyor.

Yangın ile ilgili araştırma çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü
Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi pusu kurarak tüfekle vurdu
6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
6 ev yandı ama duvarda asılı duran 'Bereket' duası yanmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Burak Sergen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gökhan Töre Ali Tandoğan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yolcu otobüsünden çıkan dumanların ardından, alev topuna döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:17:44. #1.15#

title