: Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı (3)

05.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:27

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

Kaynak: AA

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