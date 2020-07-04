Yolcu ile otobüs şoförü arasında 'yanıma kimse oturmasın' tartışması kamerada Yolcu ile otobüs şoförü arasında 'yanıma kimse oturmasın' tartışması kamerada Yasak olduğunu belirterek yanına kimseyi oturtmayan yolcu ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı Üsküdar'da otobüsteki bir yolcu iddiaya göre yasak olduğunu belirterek yanına başka bir yolcunun oturmasını...

Yolcu ile otobüs şoförü arasında 'yanıma kimse oturmasın' tartışması kamerada

Yasak olduğunu belirterek yanına kimseyi oturtmayan yolcu ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı

İSTANBUL - Üsküdar'da otobüsteki bir yolcu iddiaya göre yasak olduğunu belirterek yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyince ortam gerildi. Oturmak isteyen yolcu ile onu yanına oturtmak istemeyen yolcu arasında çıkan tartışmaya otobüs şoförü de dahil oldu. Otobüs şoförü ile yanına yolcu oturtmak istemeyen yolcu arasındaki tartışma kameraya yansıdı.

Üsküdar'da yaşanan olayda bir otobüs ile yolculuk eden kişi, yanına başka bir yolcunun oturmak istemesine karşı çıktı. İki işinin yan yana oturmasının yasak olduğunu ileri süren kişi ile koltuğa oturmak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü de o yasağın kalktığını belirterek, otobüsü durdurup tartışmaya müdahil oldu. Yanına kimseyi oturtmak istemeyen yolcu ile şoför arasındaki tartışma nedeniyle otobüste gergin anlar yaşandı. Tartışmaya başlayan iki yolcunun da otobüsten inmesiyle otobüs şoförünün yoluna devam ettiği öğrenildi.

Yanına kimseyi oturtmak istemeyen yolcu ile otobüs şoförü arasındaki kavga başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförü ile yolcu arasında tartışma yaşanıyor.

Kaynak: İHA