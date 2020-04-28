Yol kontrolü yapan polisler buldu...Değeri 3,5 milyon TL
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Yol kontrolü yapan polisler buldu...Değeri 3,5 milyon TL

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir tırda yaptıkları aramada paket bantları ile sarılmış Türk lirası karşılığı 3,5 milyon lira olan 8 balya şeklinde 400 bin İngiliz Sterlini ele geçirildi.

Yol kontrolü yapan polisler buldu...Değeri 3,5 milyon TL
28.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:33

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir tırda yaptıkları aramada paket bantları ile sarılmış Türk lirası karşılığı 3,5 milyon lira olan 8 balya şeklinde 400 bin İngiliz Sterlini ele geçirildi. Paranın yurt dışından getirildiği ve herhangi bir gümrük beyanının olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları kontrolde M.G. idaresindeki tırı durdurdu.

Çekicinin arka kısmında bulunan yatak bölümünde yapılan arama neticesinde 8 adet paket bantları ile sarılmış balya şeklinde paketler içerisinde toplam 400 bin İngiliz Sterlini bulundu. M.G'nin parayı yurt dışından getirdiğini ancak konu ile ilgili herhangi bir gümrük beyanının bulunmadığını belirtmesinin ardından araçta bir arama daha yapan polis araçta daha sonra yapılan detaylı aramada sürücü bölümünde direksiyonun alt kısmında bulunan göz bölümünde 3 bin 660 İngiliz Sterlini daha bulundu.

Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatan polis ekipleri M.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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