Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor
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Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor

24.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:07
Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor.

KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılmanın etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Başkan Böcek'in sağlık durumu, stabil olarak devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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