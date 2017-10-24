Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ÖSYM yeni sınav sistemi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyuna açıklandı. LYS ve YGS'nin kaldırıldığı sistemde sınavları sadece bir hafta sonuna sığdırıldı. Öğrenciler tercih edecekleri alan grubu derslerinden sınava girecekler ve daha dar kapsamlı sınav seçeneklerine tabi tutulacaklar. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği yeni üniversiteye geçiş sistemi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) büyük bölümü YÖK tarafından açıklandı. Sınavın genel hatları belli olsa da, ne zaman yapılacağı, soruların derslere göre dağılımları, sınav süresi gibi birçok bilinmeyen konu var. Üniversiteye giriş sınavı yeni sistemi bugün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklandı.

YKS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Sınavı Sistemi Nasıl Olacak?

Yeni adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olan sistem hakkında bilgilendirme yapan Saraç, sınavın dil sınavı hariç Haziran ayı içerisinde bir hafta sonu Cumartesi günü yapılacak iki oturumlu sınavla gerçekleştirileceğini söyledi. Adaylar sınavın 1. oturumunda Temel Yeterlilik Testi (Türkçe ve Temel Matematik), 2. oturumunda da Türk Dili edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri derslerinden sınava tabi tutulacaklar. Temel yeterlilik testinde, Türkçe ve Temel Matematik olmak üzere iki test yer alacaktır. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur. Temel Yeterlilik Testi sınavında 40 Türkçe'den 40'da Temel Matematik konularından 80 soru sorulacaktır. Her iki sınavın da test ağırlığı %50 oranında olacaktır. Sınav sonucunda adaylar "Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)" alacaklar. Bu test adayların önlisans ve lisans programlarını tercih edebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirleyecektir.

Bu sene, önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için geçen sene gerekli olan baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecektir. "Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)" 150'den düşük olanların tercih hakkı bulunmayacaktır. 150-180 puan aralığında olanla önlisans programlarına başvurubilecekler ve 180 den yüksek puanı olanlar lisans programlarına tercih yapabilecektir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) "İKİNCİ OTURUM"u da Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilecek. Bu oturumda Türk Dili edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacaktır. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatına dayalı olacaktır.