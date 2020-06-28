YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampüsü Öğrencilerin salona girişi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı GümüşhaneGümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsüne geldi.

Gümüşhane Üniversitesi Merkez kampüsü

Öğrencilerin salona girişi Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Bayburt, Artvin ve Gümüşhane'de YKS heyecanı

Gümüşhane

Gümüşhane'de sınava girmek için adayların çoğu yakınlarıyla Gümüşhane Üniversitesi'nin merkez kampüsüne geldi.

Adayların ve ailerin bir çoğunun maske kullandığı görülürken, yığılmaları önlemek ve sosyal mesafenin korunması için kampüs girişinden yukarıda bulunan fakültelere özel araçlarla girişe izin verilmedi.

Sınav salonlarına girişte maskesi olmayan adaylara maske ve dezenfektan verilirken, kampüs içinde otobüslerle sınava girecekler binalara taşındı, üniversite içinde polis ekipleri ve özel güvenliklerin önlem aldığı görüldü.

Kaynak: AA