Yılmaz: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" Yılmaz: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz" Yıldırım Belediyesi, hayırsever desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor.

Yılmaz: "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz"

Yıldırım Belediyesi, hayırsever desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor

BURSA - Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerini evlere teslim ediyor.

Geçen hafta 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerine sıcak yemek desteğinde bulunan Yıldırım Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmaya devam ediyor. Belediye, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için hayırseverler ile hazırladığı gıda kolilerini evlere teslim ediyor. Hazırlanan gıda kolilerinde pirinç, bulgur, mercimek, nohut, makarna, şehriye gibi bakliyat ürünlerinin yanında şeker, çay, salça, zeytin, un, yağ, reçel, tuz gibi temel gıda maddelerinden oluşan 15 farklı çeşitte toplam 10 kiloluk ürün bulunuyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde hazırlanan koliler, araçlarla talepte bulunan sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli

Korona virüs tedbirleri dahilinde bir yandan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahiplerine gıda desteği verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımıza değil ihtiyaç sahibi ailelerimize de yardım elimizi her daim uzatıyoruz. Sıcak yemek, gıda ve ekmek dağıtımı noktasında Yıldırımlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olarak bütün hayırseverlerimizle işbirliği içerisinde hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerinin sıkıntısını gidermeye gayret gösterdiklerini belirten Oktay Yılmaz, "Biz de Yıldırım Belediyesi olarak cumhurbaşkanımızın çağrısına ses veriyoruz. Sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız değil ihtiyaç sahibi bütün hemşehrilerimizin sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Sadece kuru gıda sağlama noktasında değil evlerinde yemek yapamayan büyüklerimiz için aşevimiz de onların hizmetinde. Her gün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Yine büyüklerimizin diğer ihtiyaçlarını gidermeleri ve alışverişlerini yapma noktasında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Biz bize yeteriz, biz Yıldırım'a yeteriz diyoruz. Bu uygulamadan istifade etmek isteyen ihtiyaç sahibi, 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz ile kronik hastalığı bulunan hemşehrilerimizin, '444 16 02'yi arayarak Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'mize taleplerini iletmeleri kafi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA