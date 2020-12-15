YILIN OLAYLARI 2020

HDP'Lİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kars Belediye Başkanlığı binası Kars Belediye Başkanlığı binası önünde alınan güvenlik önlemleri HDP İl Başkanlığında görüntü Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci'nin sağlık...

HDP'Lİ BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kars Belediye Başkanlığı binası

Kars Belediye Başkanlığı binası önünde alınan güvenlik önlemleri

HDP İl Başkanlığında görüntü

Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci'nin sağlık kontrolüne getirilmesi

Gözaltına alınan zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi

HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı'nın gözaltına alınması

HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı'nın sağlık kontrolünden geçirilmesi

HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anlı'nın araca bindirilmesi

Zanlıların emniyetten sevkleri

Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinciden görüntü

Zanlıların adliyeye sevki

Kars adliyesinden görüntüler

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerden görüntüler

Kars Valisi Türker Öksüz'ün belediyeye gelmesi

Kars Valisi Türker Öksüz'ün göreve başlaması

Kars Valisi Türker Öksüz'ün açıklamaları

KOBANİ EYLEMLERİ SORUŞTURMASINDA 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Zanlıların bulunduğu minibüslerin adliyeden çıkışı

Toplanan HDP'lilerin alkış tutması

Bir vatandaşın "Ben kürdüm siz benim temsilcim olamazsınız" tepkisinde bulunması

Grubun dağılması - HDP'li belediye yöneticilerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı (1 Ekim)

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı.

Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı (2 Ekim)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün tutuklandı. Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı