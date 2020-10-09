Yıldız Teknik Üniversitesi TEKNOFEST2020'de başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2020'de başarı elde eden takım ve öğrencilerini ödüllendirdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST2020'de başarı elde eden takım ve öğrencilerini ödüllendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen aynı zamanda üniversitenin akademik paydaşı olduğu TEKNOFEST2020'de ayrı ayrı alanlarda, 8 takım olarak 66 öğrenciyle önemli başarı elde edildi.

TEKNOFEST2020'de elektrikli araç, tarım teknolojisi, insan yararına teknoloji, biyomekatronik, gıda-tarım ve roket alanlarında başarılı olan takım ve öğrenciler, YTÜ Davutpaşa kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikle ödüllendirildi.

Törende konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "360 öğrencimizle teknoloji festivaline katılım sağladık. Bu öğrencilerimizin 170 tanesi finalde yarıştılar ve 66 öğrencimiz büyük ödülle buluştu. Yani birinci, ikinci ve üçüncü oldular. Yıllardır TEKNOFEST'te birinci olan takımımız bulunuyor. Yeni katılmasına rağmen kürsüye çıkan takımlarımız var. Hepiniz Yıldız Teknik Üniversitesinin bir bireyi olarak bu gururu bizlere yaşattınız." dedi.

Yılmaz, YTÜ'nün 109 yıldır sanayileşme ve insan yetiştirme konusunda çok önemli hizmetler verdiğini belirterek, " YTÜ camiası 37 bin öğrencisi, 3 bin çalışanı ve 150 bin mezunuyla çok nitelikli bir takım. YTÜ camiasına bu takım olma ruhunu yaşattığınız için ve önemli bir örneğini gösterdiğiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak için üniversite olarak aralıksız çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu vizyon için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, Prof. Dr. Bestami Özkaya ile bazı yöneticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara