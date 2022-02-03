Skandal hata! Yıldız futbolcu küçük bir detay yüzünden çırılçıplak takipçilerine yakalandı
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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kalecisi Juan Musso, kız arkadaşına kendisine yaptığı sürpriz için teşekkür etmek isterken yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı. Aynaya yansıya çırılçıplak halini fark etmeden fotoğrafı paylaşan Arjantinli eldiven, kısa süre içinde paylaşımını silerek "İşte doğru fotoğraf" notunu düştüğü yeni bir paylaşımda bulundu.
2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Arjantin'in aday kadrosunda yer alan Atalanta'nın kalecisi Juan Mosso, sosyal medyada skandal bir hataya imza attı.
AYNADA GÖZÜKTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ
Milli maçların sona ermesinin ardından İtalya'ya dönen Atalanta'nın kalecisi Juan Musso, kız arkadaşının kendisi için yaptığı sürprizle karşılaştı. Balonlarla süslenen salonun fotoğrafını çeken Arjantinli eldiven, çıplak haldeki kendisinin aynada gözüktüğünü fark etmedi.
"İŞTE DOĞRU FOTOĞRAF"
Kısa süre içerisinde yaptığı hatayı fark eden Musso, fotoğrafı apar topar sildi. "İşte doğru fotoğraf" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan Arjantinli eldiven, bu sefer üzeri giyinik halde objektiflere yansıdı.
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