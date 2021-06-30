Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları, Kastamonu'daki kampı tamamladı
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Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları, Kastamonu'daki kampı tamamladı

Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları, Kastamonu'daki kampı tamamladı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladı.

Yıldız erkek ve kadın boks milli takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdikleri kampı tamamladı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yarın başlayacak şampiyonanın hazırlıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde tamamlayan milli takımları ziyaret etti.

Vali Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız boks milli takımlarının gece saatlerinde Gürcistan'a hareket edeceğini belirterek, "Kendileriyle gurur duyuyoruz. Geleceğin en güçlü sporcuları şu an aramızda bulunuyor. Boks milli takımı gelecekte inşallah emin ellerde. Bu turnuvada da güzel madalyalar bekliyoruz. Çocuklarımızdan umutluyuz. Onları burada ağırlamaktan Kastamonu halkı ve Kastamonu Valiliği olarak mutluyuz. Hepsine yürekten başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü Turgut Dereköylü ise ziyaretinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.

Kamp merkezinde 17 gün süresince şampiyonaya hazırlandıklarını aktaran Dereköylü, "Federasyon başkanımız tüm imkanları zorlayarak kadın ve erkek takımını maça yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da "Olimpiyatlara gitmeyi garantileyen Esra Yıldız, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu kızlarımız gibi Avrupa, dünya şampiyonu sporcular oldu. Bir nevi bu fırından geçtiler. Allah onlara olimpiyatlarda oynamayı nasip etti. Kızlarımıza da bu anlamda güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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