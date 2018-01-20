Yıldız Dağı Tatilcileri Bekliyor

Sivas'ta özlenen karın yağması ile Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi gecikmeli olarak sezonu açtı.

Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Sivas'ta özlenen karın yağması ile gecikmeli olsa da sezonu açtı. Tüm pistleri aktif hale gelen tesiste kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alparslan Ceylan, 19 Ocak'ta yağan kar ile tüm pistlerin kullanıma açıldığını, kar kalınlığının ise 50 santimetreye ulaştığını belirtip, "Tesisimiz Sivas ve çevre illerden gelecek tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Pistlerimizin tümü kullanıma hazır halde. Okulların da tatil olmasını fırsat bilerek tatil yapmayı planlayan tüm vatandaşlarımızı Yıldız Dağı'na bekliyoruz" dedi. - SİVAS