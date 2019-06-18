Yıldırım-İmamoğlu tartışmasının kelime analizi: Kim daha fazla konuştu, kullanılan kelimeler neler?

İstanbul'da 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimine bir hafta kala canlı televizyon programında karşı karşıya gelen adayların performansı tartışılmaya devam ediyor. Euronews iki adayın televizyon programında kullandığı kelimeleri inceledi. Buna göre Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu "kadın, hak, kent, indirim, mücadele ve AA" kelimelerini rakibine göre daha fazla kullandı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ise "İstanbul, seçim, hizmet, FETÖ, çarpıtma ve güzel" kelimelerini daha çok ön plana çıkardı.

Euronews iki adayın programdaki açıklamalarından yola çıkarak kelime analizi yaptı. Programda iki adaya da eşit süre verilmesine rağmen Yıldırım rakibinden daha fazla kelime ve cümle kullandı. Yıldırım programda 2 bin 844 kelime ve 421 cümle kullanırken İmamoğlu 2 bin 734 kelime ve 401 cümlede kaldı. Asıl önemli konu ise adayların en çok kullandığı kelimeler. Buna göre Yıldırım'ın en çok kullandığı kelime 48 kez ile İstanbul oldu. İmamoğlu'nun en sık kullandığı kelime ise 46 defa ile "Biz" oldu. Euronews.com'da Görüntüle