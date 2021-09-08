Yıldırım Holding'in Kazakistan'da kuracağı soda külü fabrikası için imzalar atıldı

Yıldırım Şirketler Grubu'nun Kazakistan'da kuracağı soda külü fabrikası Qazaq Soda için imza töreni İstanbul'da, Yıldırım Tower'da gerçekleştirildi.

Yıldırım Şirketler Grubu'nun Kazakistan'da kuracağı soda külü fabrikası Qazaq Soda için imza töreni İstanbul'da, Yıldırım Tower'da gerçekleştirildi.

Yıldırım Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, projenin kurulumu için China CAMC Engineering, SemArco ve Dalian Dehua konsorsiyumu ile Yıldırım Holding arasında anlaşmaya varıldı.

Fabrikanın EPC-F şeklinde yapımına ilişkin imzalar, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, China CAMC Engineering Başkan Yardımcısı Li Haixin ve SemArco Genel Direktörü Damianos Efthymiadis tarafından, 6 Eylül'de atıldı.

Kazakistan'da milli bir proje olarak destek gören Qazaq Soda, ülkenin 20 yıllık hayalinin de gerçekleşmesi anlamına geliyor.

Zhambyl eyaletinin Sarysu bölgesinde kurulacak Qazaq Soda projesi 400 milyon dolar yatırımla inşa edilecek. 2024'te tamamlanması planlanan tesis, ilk fazında yılda 500.000 ton üretim kapasitesine sahip olacak. Soda külü, tüm dünyada özellikle cam yapımında, metalürji, tekstil ve kimya endüstrilerinde kullanılıyor.

22 Eylül 2021'de Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in de katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan temel atma töreni için geri sayım başladı.

Planlanan törene Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile birlikte Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve üst düzey Kazak kamu görevlilerinin de katılması bekleniyor.

Sadece Kazakistan'ın değil, Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinin en büyük kimya tesisi olacak yatırımın ilk fazının 2024'te tamamlanması planlanıyor. İnşaat sürecinde 1000 kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrika, hizmete girdikten sonra 300 direkt, 1000 endirekt iş imkanına kapı aralayacak.

Fabrika, dünyanın en verimli ve çevreci soda külü üretim tesisi olacak. Sıfır atık teknolojisiyle kurulacak fabrikada, soda külüne ek olarak yılda 500.000 ton ham kalsiyum klorür (CaCl2), 100.000 ton da tuz üretilecek. Qazaq Soda üretime başladığında, sadece Kazakistan'daki iç üretime ham madde tedarik ederken, Çin'in batısı ve Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerine de ihracat yapacak. Özellikle Kazakistan, soda külü ithalatını sıfıra indirerek tüm ihtiyacını Qazaq Soda üretiminden karşılayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu