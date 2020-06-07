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Yıldırım'dan destekler vurgusu

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ekonomiyi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız. Bunun için ekonomi yönetiminden vergi ve SGK yükümlülüklerimiz için de yeni normaller belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Yıldırım'dan destekler vurgusu
07.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:42

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Ekonomiyi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız. Bunun için ekonomi yönetiminden vergi ve SGK yükümlülüklerimiz için de yeni normaller belirlenmesini istiyoruz" dedi.

Ekonominin, pandemi sürecinin oluşturduğu yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için desteklerin yılsonuna kadar devam ettirilmesinin önem arz ettiğini söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Mükelleflerin vergi ve SGK borçları yapılandırılmalı ve vergi oranları yeniden gözden geçirilmeli. Kısa çalışma ödeneği de yıl sonuna kadar uzatılmalı. Ekonomiyi hep birlikte düzlüğe çıkarabilmemiz için devlete karşı olan yükümlülüklerimizde de yeni normaller belirlenmeli" şeklinde konuştu.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik toparlanma için vergi ötelemeleri, vergi yapılandırmaları ve vergi oranları noktasında reel sektörün yılsonuna kadar destek beklentisi olduğunun altını çizerek, "Piyasada likiditeyi artırmak için tüketimin artması lazım. İşletmeler kar etmeli ki vergi yükümlüklerini yerine getirebilsin, istihdam oluşturabilsin. Kazan kazan mantığı ile verilecek destekler neticesinde hem devlet, hem işveren hem de çalışan kazanarak ekonomik döngü devamlılığı sağlanmalı. Daha önce de dile getirdiğimiz ve karar vericilere isteğimizi ilettiğimiz gibi, hali hazırda var olan vergi ve SGK borçlarının da yapılandırılması bu noktada atılacak önemli bir adımdır. Ekim ayında pandemi süreci ile ötelenen vergi ödemeleri ve kredi geri ödemeleri var. Ama işletmeler henüz bu ödemeleri yapabilecek kazancı elde edecek durumda değil. Kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başlayan berber, kuaför, restoran gibi hizmet sektöründekiler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Turizm sektörü yine öyle Deniz turizminde hareketlenme olabilir ama bizim gibi kültür turizm merkezlerinde hareketlenmeyi sonbahara kadar beklemiyoruz. Diğer sektörler de henüz tam kapasiteye ulaşmış değil. İhracatçılarımızın siparişlerinde hareketlenme tam olarak olmadı. Tedarik zincirleri düzelmedi. Öte yandan Kısa Çalışma Ödeneği desteği de, işletmelerin düşük kapasite ile çalışmak zorunda oldukları göz önünde tutularak, istihdamda da büyük kayıplar yaşamamak adına yılsonuna kadar uzatılmalı. Netice itibariyle reel sektörün yılsonuna kadar pandemi kayıpları için desteklenmesi gerek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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