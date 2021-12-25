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Yılbaşı öncesi tekel bayiinden yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldılar

Yılbaşı öncesi tekel bayiinden yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de 4 hırsız, yılbaşı öncesinde bir tekel bayiini hedef aldı.

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KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 4 hırsız, yılbaşı öncesinde bir tekel bayiini hedef aldı. Dükkan önündeki güvenlik kamerasının yönünü değiştiren zanlılar, içeri girdikten sonra da kamera görüntülerinin kaydolduğu har diski devre dışı bıraktı. Zanlılar 10 dakika içinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan alkol ve tütün ürünü çuvallara doldurarak kayıplara karıştı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'ndeki bir sitenin altındaki tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen 4 hırsız, önce güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Ardından kapıdaki kilidi makasla kıran hırsızlar dükkana girerek alarmı devre dışı bırakmaya çalıştı. Alarma engel olamayan hırsızlar, dükkan içerisindeki güvenlik kamera görüntülerinin kaydolduğu hard diski etkisiz hale getirdi.

Alarmın çalmasına rağmen yaklaşık 10 dakika içerisinde piyasa değeri 100 bin lira olan tekel ürünlerini çuvallara dolduran zanlılar, geldikleri araca binerek kaçtı. Güvenlik görevlileri ise son anda fark ettikleri hırsızları koşarak yakalamaya çalıştı. Ancak hırsızlar kayıplara karıştı.

Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine dükkan sahibi Armağan Adıgüzel ve polis ekipleri olay yerine geldi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, parmak izi çalışması yaptı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

"10 dakika içinde 100 bin TL'lik ürünümüzü çalıyorlar"

Hırsızların dükkan girişinde güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiğini ve yılbaşı öncesi aldıkları yaklaşık 100 bin TL'lik ürünlerin çalındığını belirten iş yeri sahibi Armağan Adıgüzel, "Hırsızlar makasla kapıyı kırıp, içeri giriyorlar. Alarmın sensörünü devre dışı bırakmaya çalışıyorlar fakat beceremiyorlar. Bilgisayarın, yani kameranın bağlı olduğu hard diski devre dışı bırakıyorlar, iptal ediyorlar. Yılbaşı öncesi aldığımız ürünlerimiz vardı, biraz yüklü ürünlerdi. Yaklaşık 100 bin liraya yakın ürünümüzü boşaltıyorlar. Bu 10-12 dakika içinde oluyor. Alarm çaldığı halde güvenlik kulübesi burada olduğu halde gelmiyor, güvenlik zafiyeti yaşıyoruz. 10-12 dakika içinde gelmiyor. Adamlar boşalttıktan sonra, iş işten geçtikten sonra güvenlik gelse ne olur, gelmese ne olur. Dükkanımı normalde yüksek güvenlik bir sitenin altında, güvenlikli bir sitedeyiz. Onlar gelinceye kadar adamlar her şeyi almış götürmüş. Adamlar arabayla kaçarken güvenlik geliyor. Sonra bizi arıyor, dükkanınız soyuldu diye" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Yılbaşı öncesi tekel bayiinden yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldılar

Yılbaşı öncesi tekel bayiinden yaklaşık 100 bin TL'lik ürün çaldılar

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