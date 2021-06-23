Yıl sonu gösterileri bu yıl çevrimiçi
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Yıl sonu gösterileri bu yıl çevrimiçi

Yıl sonu gösterileri bu yıl çevrimiçi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ataşehir Belediyesi, yıl boyu 14 branşta gerçekleştirdiği ve 1568 kişinin katıldığı sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yıl sonu gösterilerini 25-30 Haziran tarihleri arasında online olarak yayınlıyor.

"Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" projesiyle bugüne kadar binlerce Ataşehirliyi sanatla buluşturan Ataşehir Belediyesi, salgın önlemleri nedeniyle yıl sonu gösterilerini online olarak yayımlayacak.

Ataşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği, 28 eğitmen tarafından tiyatro, drama, bağlama, keman, piyano, resim, gitar, halk oyunları, dans, bale, perküsyon, müzikal tiyatro, oryantal, çocuk ve gençlik halk dansları olmak üzere 14 ayrı branşta verilen eğitimlere yıl boyunca 1568 kursiyer katıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 2020- 2021 dönemi yılsonu etkinliklerinde toplamda 73 solo, 36 grup performansı, 1 yetişkin 1 çocuk olmak üzere toplam 2 resim sergisi, 1 müzikal tiyatro gösterisi, 1 çocuk ve gençlik halk dansları topluluğu gösterisi, 3 yetişkin 3 çocuk olmak üzere toplam 6 tiyatro oyunu sergilenecek.

Kaynak: Bültenler

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