Yiğit Dündar'ın "Kadın Kokusu" sergisi

Yiğit Dündar'ın eserlerinde modern zamanların kendi alanlarında başarılı kadın figürleri dikkat çekiyor. Sergi her gün 10:00-20:00 saatleri arasında Türkiye'nin galeri formatındaki ilk parfüm butiğinde Niche & Co. Artistik Parfümeri'de izlenebilir.

Yiğit Dündar Hakkında

2005 yılında Yeditepe Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Yiğit Dündar, 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi, Plastik Sanatlar Bölümünde Yüksek lisansını tamamladı.

1987 doğumlu sanatçı resimlerini hüzün, coşku, sevinç, acı, heyecan ve aşk gibi tüm insani duyguların yine insan bedeni üzerinde yarattığı etkinin görsel bir yansıması, beden ve hisler arasındaki bir anlam karmaşası olarak tanımlıyor. Her resminde insanı konu alan sanatçıya göre insani duygular en iyi şekilde insan bedeni ile ifade ediliyor.Rönesans ve Barok dönemi sanatçılarından ve bu dönem sanatçılarının sonsuz cesaretinden etkilenen ressam o dönemde yaşamış olma arzusuyla sanatını şekillendiriyor. Çağdaş resim sanatında figürcü ve gerçekçi arayışlar ve anlayışlar arasında kişisel bir anlatım diline ulaşmayı hedefleyen Yiğit Dündar, önemli etkilerin peşinde koşan fakat aynı zamanda kendi resminin doğasını kaybetmeyen bir sanatçı olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler