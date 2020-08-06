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Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi zorunlu hale geliyor.

Yetki belgesiz ikinci el araç satanın cezası katlanacak
06.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:01

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi zorunlu hale geliyor. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak uygulamayla beraber, söz konusu belgeye sahip olmayanlar araç alım satım işlemi gerçekleştiremeyecek. Yetki belgesi olmayan ve araç alım satımı yapan kişilere 5 bin TL para cezası kesilecek. Satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanarak artacağı da belirtilirken, kendi aracını satmak isteyen vatandaşlar ise aracını sorunsuz bir şekilde satabilecek.

ikinci el araç satışını ilgilendiren yönetmelikte yapılan değişiklikler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gitti. Söz konusu düzenlemelere göre; yetki belgesi olmadan araç satışı yapanlara 5 bin TL'den başlayan cezalar kesilecek. Kayıt dışı satış yapanlar ise bakanlık tarafından tespit edilip mükellef yapılacak. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ikinci el otomobil satışına getirilen düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertemel, yetki belgesi olan kurumların bu işi yapmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Son günlerde otomotiv piyasasında gelişen durumları görüyoruz. Bu işi yetki belgesi olmayanlar ve kayıt dışı yapanlara uygulanacak bir düzenleme oldu" dedi.

"Düzenlemeyle ikinci el araçların fiyatlarının da düşüş yaşayacağını öngörüyoruz"

Ertemel, Türkiye'de bir yılda ortalama 7 milyon ikinci el araç satıldığını belirterek, "Yaklaşık 4 milyon aracı ise bu işi yapmayanlar gerçekleştiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte bu konunun bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Düzenlemeyle birlikte yetki belgesi olamayan kişiler, noterlerde ikinci el araç satışı yapamayacaklar. Kendi araçlarını satmak isteyen vatandaşlar araçlarını satabilecek veya alabilecekler. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sattıkları aracı kendine alıyormuş gibi işlem gerçekleştirenlerle ilgili bir düzenleme olacak. Eşinin, dostunun üstüne aracı alanlar veya satanlara yönelik bir düzenleme oldu" ifadelerini kullandı.

"Cezalar katlanacak"

Yapılan satışların genelde internet üzerinden sanal kanallarla yapıldığının altını çizen Ertemel, "İnternet ortamlarına da el atılması gerekiyor. Yetki belge numarası olmayan kişilerin internete araç koymamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yetki belgeli kurumların sanal ortamda bu işi yapmaları gerekiyor. Düzenlemeden sonra ikinci el araç alım satımı daha doğru bir şekilde olacak. Düzenlemeyle ikinci el araçların fiyatlarının da düşüş yaşayacağını öngörüyoruz. İnternet üzerinden uçuk rakamlarla yazılan ikinci el araç ilanları, alıcıyı da satıcıyı da çok etkiliyor. Şuan için yetki belgesi olmayanlara araç başı 5 bin lira ceza gelecek. Daha sonrasında sattığı her araç başına katlanarak giden bir ceza uygulanacak" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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