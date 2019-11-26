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Yeşim Tekstil’in Ağrı’daki tesisinin temeli atıldı

Ağrı'da geçtiğimiz mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı bir törenle temelleri atılan tekstil üretim merkezinin açılışı yapıldı.

26.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:23
Yeşim Tekstil’in Ağrı’daki tesisinin temeli atıldı

'da geçtiğimiz mart ayında İçişleri Bakanı 'nun da yer aldığı bir törenle temelleri atılan tekstil üretim merkezinin açılışı yapıldı. Açılış töreni kapsamında 4'üncü etapta yapılacak olan Yeşim'in yeni fabrikasının temeli de atıldı.

Kaynak: Dunya.com

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