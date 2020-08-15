HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yeşilyurt Belediyesinden fide desteği alanlara hasat yardımı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, fide desteği verilen Dilek ve Sütlüce Mahallelerinde ikamet eden çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek, doğal ve organik ürünlerin hasat işlemlerini yerinde takip ettiler.

Yeşilyurt Belediyesinden fide desteği alanlara hasat yardımı
15.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:37

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, fide desteği verilen Dilek ve Sütlüce Mahallelerinde ikamet eden çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek, doğal ve organik ürünlerin hasat işlemlerini yerinde takip ettiler.

Ziraat Mühendislerinden çiftçilere destek

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan tarımsal politikalara destek vermek ve çiftçileri desteklemek adına 'Yeşil Gıda Seracılık' projesi çatısı altında birçok yeniliği Yeşilyurt'a kazandıran Yeşilyurt Belediyesi, fide desteğinde bulunduğu çiftçileri hasat zamanında yalnız bırakmıyor.

Yeşilyurt'un dört bir tarafındaki verimli tarım arazilerinin ülke ekonomisine katma değer katacak seviyeye ulaşması noktasında büyük bir gayretle çalışan Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, 100'de 100 yerli tohumlardan üretildikten sonra çiftçilere ücretsiz dağıtılan fidelerin sulaması, ilaçlaması ve bakımı gibi önemli aşamalarda çiftçilere desteğini sürdürüyor.

Çiftçilere her türlü konuda bilgi paylaşımının yanı sıra teknik destekte veren ekipler, toplanan ürünlerin satış ve pazarlanması konularında da bilgi paylaşımlarında bulunuyor.

"Çiftçilerimize her türlü konuda destek veriyoruz"

Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerde maksimum başarıya odaklandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, "Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın talimatıyla kurulan 'Yeşil Gıda Seracılık' alanımızda birbirinden lezzetli meyve ve sebze üretimlerimiz tüm hızıyla devam ederken, diğer taraftan fide desteğinde bulunduğumuz çiftçilerimizi hasat dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahip olan ilçemizin bu güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendislerimizden oluşan ekibimiz, Dilek ve Sütlüce mahallelerinde ikamet eden çiftçilerimizi ziyaret ederek, doğal ürünlerin toplanma aşamasından satış ve pazarlanmasına kadar olan süreçle ilgili detaylı bilgiler paylaşıyorlar. Çiftçilerimizin büyük bir azim ve gayretle, alın teri dökerek işledikleri verimli topraklarımızdan bereketli ürünlerin çıktığını görmek hepimizi mutlu etmektedir. Bir yandan verimli topraklarımızı milli ekonomiye katkı sunacak seviyeye taşırken, diğer taraftan çiftçilerimizin doğru ve güzel metotlarla üretim yapıp ev bütçelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Üretilen doğal ürünleri, sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızın dışında Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Pazarımızda halkımızın beğenisine sunacağız. Sofralarımızda daha fazla doğal ürünlerin yer alması adına gayretlerimiz devam edecektir. Yeşilyurt, çok kısa zamanda tarım belediyeciliğinde adına tüm ülke çapında duyuracaktır" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş Güncel
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu 3. Sayfa
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Fenerbahçe Erol Bulut'un istediği Enner Valencia'yı gündemine aldı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Nihat Doğan Orlando Bloom
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesinden fide desteği alanlara hasat yardımı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 13:38:40. #1.15#
title