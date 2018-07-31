Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Mardin'li Öğrencileri Ağırladı

MARDİN'Lİ ÖĞRENCİLERE TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLDİ

Mardin Belediye Başkanlığının organizasyonu neticesinde çeşitli kentleri ziyaret ederek tarihi ve turistlik mekânların yanı sıra yerel yönetimlerin hizmet alanlarını gezip bilgi sahibi olan Mardin öğrenci grubu, Malatya'da ki inceleme gezileri sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti.

Bugüne kadar 17 bine yakın anaokulu ve ilkokulu öğrencisine teorik ve pratik eğitim veren Çocuk Trafik Eğitim Parkında misafir edilen öğrenciler ilk olarak teorik eğitime tabi tutuldular.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Usta öğreticiler tarafından verilen teorik bilgilerin ardından öğrenciler, trafik parkurunda direksiyon başına geçerek trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler.

Yaya yolu kullanımı, sinyalizasyon kuralları, bisiklet yolu kuralları ve yaya üst geçidi kullanımı hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, akülü araç ile uygulama trafik kurallarını birebir yaşadılar. Benzin istasyonu, alt ve üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar bir yandan eğlenirken diğer taraftan temel trafik kuralları hakkında bilgiler aldılar.

"TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENDİK, ÇOK ZEVKLİ GEÇTİ"

Eğitim çalışmalarından oldukça memnun kalan minikler, bundan sonra trafikte daha bilinçli olarak hareket edeceklerini belirterek, anne ve babalarına da öğrendiklerini anlatacaklarını söylediler.

Trafik dersinin çok zevkli olduğunu belirten öğrenciler, "Mardin'den geliyoruz, Yeşilyurt Belediye Başkanımızın daveti üzerine trafik parkını ziyaret ettik. İlk önce teorik olarak eğitimler aldık ardından akülü araçlara binerek trafik kurallarını bire bir yaşadık, gerçekten çok zevkli geçti. Trafik kurallarını, trafik işaretlerini ve emniyet kemerinin önemini öğrendik" diye konuştular.

"MARDİN'Lİ ÖĞRENCİLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK"

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, Mardin'den gelen öğrenci grubunu Çocuk Trafik Eğitim Parkında ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçesindeki anaokulları başta olmak üzere ilköğretim düzeyindeki 17 bine yakın öğrenciye bugüne kadar trafik eğitimi verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, "Ülkemizin farklı kentlerine geziler düzenleyen Mardin'li öğrenci kardeşlerimizin Malatya ziyaretleri sırasında kendilerini Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda misafir ettik. Usta öğreticilerimiz tarafından ilk olarak teorik eğitime tabi tutulan öğrencilerimiz daha sonra akülü araçlarımıza binerek benzin istasyonu, alt ve üst geçitler, trafik ışıkları ile trafik levhalarından oluşan geniş bir alanda eğitime tabi tutuldular. Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan gelecek hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacak trafik kurallarını öğrendiler. Çocuklarımıza yatırımın geleceğe yönelik en önemli adım olarak görüyoruz. Mardin'den gelen öğrenci grubuna ve öğretmenlerimize davetimize icabet ettikleri için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Mardin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri ise, " Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine çocuklarımızı Çocuk Trafik Eğitim Parkına getirdik. Çocuklarımız burada çok güzel vakit geçirip, teorik ve pratik uygulamalarla trafik eğitimi aldılar. Çocuk Trafik Eğitim Parkını çok beğendik, çocukların trafik kurallarını her yönüyle öğrenmeleri için çok verimli bir yatırım olarak gördük. Bizleri buraya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Mardin'li öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.