Yeşil sahalardan mavi sulara yolculuk ettiler TFF 3.Lig temsilcisi Kozanspor Futbol Kulübü yöneticileri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı önce makamında ziyaret etti ardından Kozan Baraj Gölü'nde tekne turuna çıktı.

TFF 3.Lig temsilcisi Kozanspor Futbol Kulübü yöneticileri Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı önce makamında ziyaret etti ardından Kozan Baraj Gölü'nde tekne turuna çıktı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, sporda siyaset olmaması gerektiğini belirterek, milliyetçi ve vatansever herkesin ilçenin takımına sahip çıkması gerektiğine vurgu yaparak belediye olarak tam destek vereceklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig Temsilcisi Kozanspor Futbol Kulübü Başkanı Yusuf Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Serdal Şahin, Tolga Özdoğan, Bekir Ayhan, Ali Gültekin, Umur Gök, Serhan Gültekin, ve Ahmet Hilmi Tanrıverdi Kozan Belediye Başkanı Kazım Özganı Makamında ziyaret ederek Kozanspor'a destek sözü aldılar. Kozan sporlu yöneticiler ilçenin takımına ve Kozan'ın tarihi doğal güzellikleri birlikte daha çok gündeme gelmesi gerektiğini belirterek Kozan Belediyesi Derin Sis Teknesi ile Kozan baraj gölünde mavi sularda Belediye Başkanı Özgan ile bir aya gelerek yapılacak destek ve çalışmaları konuştular.

Kozanspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sağlam, Başkan Özgan'a destekleri için teşekkür ederek takımın bu yıl daha güçlü bir şekilde yeşil sahalarda yer alacağını tüm Kozanlıların takımlarını yeşil sahalarda desteklemeye davet etti.

Belediye Başkanı Kazım Özgan sporda siyaset olmaması gerekliliğine vurgu yaparak, "Yeni yönetim kurulu hayırlı olsun. Kozanspor bizim milli bir değerimiz. Geçmiş 10 yıl daha çok birlikteydik. Kozan belediye başkanı olarak bu ziyaretten ve takımdan gurur duyuyoruz. Kozanspor'un sahiplenilmesinden daha güzel bir şey yok. Kozanspor bu yıl başarılıydı, profesyonel yönetimi var. Başından beri çok önemli şeyler yapamadık ama manevi destek verdik. Alt yapıya daha çok katkı sunmaya çalışacağız. Önemli olan Kozanlı sporcularımızı yetiştirmek. Bana göre spor kamudan daha değerli. Tüm Kozanlılara bu sporun siyaseti olmaz, kozan milliyetçilikse, milliyetçi vatansever olalım ve Kozanspor'a sahip çıkalım çağrısı yapıyorum" diye konuştu.

Kozanspor yönetimi ve Başkan Özgan tekne turunun ardından Kozan'ın güzelliklerinin ve sporunun kamuoyunda yer alması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA