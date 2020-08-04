Yeşil alandan akan su nedeniyle kargo minibüsü yan yattı Yeşil alandan akan su nedeniyle kargo minibüsü yan yattı İstanbul Esenler'de kargo minibüsü yeşil alandan akan su nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yeşil alandan akan su nedeniyle kargo minibüsü yan yattı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de kargo minibüsü yeşil alandan akan su nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza, İstoç yolu Mahmutbey sapağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan yeşil alanların sulanması için açılan fıskiyelerden gelen su yola aktı. Mahmut Aktaş hakimiyetindeki 34 GIR 38 plakalı kargo minibüsü yola akan su nedeniyle kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs kaldırıma çarparak yan yattı. Minibüsün sürücüsü Mahmut Aktaş kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Takla atan aracın sürücüsü Mahmut Aktaş, "Tam göbeği dönerken yolu ıslatmışlar. Yol ıslak, zemin kaygan. Bir anda arabanın arka tekerlekleri kayınca ben de frene bastım. Frene basınca araç hız kazandı. Ön tekerlek yan kaldırıma çarptı. Sonra da araç takla attı. Kolumda ufak tefek çizikler var. Üst cam açıktı. Üst camdan çıktım" dedi.

Kaynak: İHA