Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı haftası ne zaman? En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri!
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Yerli ürünlerin kullanımın teşviki için ilan edilen Yerli Malı Haftası okullarda yalan Yerli Malı Haftası etkinlikleri ve diğer özel aktivitelerle kutlanıyor. Peki Yerli Malı haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? İşte En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri ve Yerli Malı haftası şarkısı…
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?
Yerli Malı Haftası (Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.
Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır.
YERLİ MALI HAFTASI ŞARKISI
Yerli malı yiyelim, yerli malı loy loy.
Yerli malı giyelim, haydi arkadaş.
Yerli malı alalım, yerli malı loy loy.
Yerli malı satalım, haydi arkadaş.
Yerli malı alalım, yerli malı loy loy.
Yerli malı satalım, haydi arkadaş.
Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy.
Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.
Yerli malı üretelim, yerli malı loy loy.
Yerli malı tüketelim, haydi arkadaş.
EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Dağla ova çay nehirde
Her Türk yerli malı alır
Hem köylerde hem şehirde
Her Türk yerli malı alır
Hep paramız bizde kalır
Denizleri balık dolu
Tuz üretir birçok gölü
Gülistanda açar gül
Her Türk yerli malı alır
Hep paramız bizde kalır
Çulu kilim halı da var
Petek petek balı da var
Gecekondu yalı da var
Her Türk yerli malı alır
Hep paramız bizde kalır
Altta toprak üstümüz gök
Olur, ise gözümüz tok
Yabancıya ihtiyaç yok
Her Türk yerli malı alır
Hep paramız bizde kalır
İthal malı ülkem neyler
Kalkındırmaz bizi eyler
Mahir bunu böyle söyler
Her Türk yerli malı alır
Hep paramız bizde kalır
Mahir Başpınar
EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Herkese kutlu olsun, yerli malım her haftam,
Sebze, meyve çok şeyim, tatlarına doyamam…
Fındık, fıstık, leblebi, ülkemde yetişiyor,
Hurma incir ve ceviz, çeşitlerim bitmiyor…
Yerli malım çok zengin, ektiklerim büyüyor,
Dışarıdan almama gerek bile kalmıyor…
Mehmet Tevfik Temiztürk
EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Bu haftayı hep, beraber kutlayalım.
Yerli malları ile,iftihar duyalım.
El birliği,gönül birliğiyle olalım.
Huzur ve mutluluğu,birlikte bulalım.
Paramızı,zamanımızı,boşa harcamayalım.
İktisat edip,kanaatkar olalım.
Zengin olup,vatan için çalışalım.
Huzur ve mutluluğu,birlikte bulalım.
Her şeye bizde, emanettir bilelim.
Doğru ve güzele, beraber gidelim.
Çok çalışıp dışarı, ihraç edelim.
Huzur ve mutluluğa,birlikte gidelim.
Osman Karahasanoğlu
EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Sıra Masa tahtamız,
Yerli malı haftamız,
Yerli ürün yenerek,
Kutlansın bu haftamız.
Yerli malı Türk malı,
Her zaman kullanmalı,
Neşe ile bu hafta,
Daima kutlanmalı.
Yerli malı yiyelim,
Giysisini giyelim,
Gurur ile her zaman,
Biz Türk'leriz diyelim.
Ümüt Güngör
EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ
Kendi yağı ile kavrulmalı.
Çalışmalı öğünmeli,
alnı açık başı dik olmak için,
yerli malı kullanmalı.
Oçağımın dumanı,
ormanımın.
Atlarımın yemleri,
cayırımın.
Yüreğinin türküsü,
bayrağımın.
Anaların gaykısı,
istikbalin,
sancısı istiklalin
olmalı.
Yerli malı kullanmalı.
Necati Gedikoğlu