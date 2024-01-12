Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden Bahattin Pirecioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Bahattin Pirecioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün Zonguldak- Ankara karayolu Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. Atakan T. (24) idaresindeki 67 ADC 582 plakalı kamyon ile Örmeci köyü mevkisindeki yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, bu sırada anayola çıkmak isteyen Bahattin Pirecioğlu (38) idaresindeki 34 RZ 5787 plakalı Ford marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun önünde sürüklenen araç, bir süre sonra takla atarak ters döndü.

Kazada araç sürücüsü Bahattin Pirecioğlu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Bahattin Pirecioğlu için Yeşiltepe Camisi'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK