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Zonguldak'ta Madenciler İçin Mobil Yatakhane Hizmete Girdi

Zonguldak'ta Madenciler İçin Mobil Yatakhane Hizmete Girdi
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Zonguldak'ta özel tasarlanan mobil yatakhane, madencilerin zorlu görevlerde konforlu bir şekilde dinlenmelerini sağlıyor. Barınma, hijyen ve temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan yatakhane, doğal afetler ve maden kazalarında görevli ekipler için tasarlandı.

Zonguldak'ta madenciler için özel tasarlanan mobil yatakhane, zorlu görevlerde konfor sağlıyor.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda madencilik branşlarından seçilen ekipler, doğal afetler ve maden kazaları gibi önemli olaylarda çalışma performanslarını yüksek tutmak amacıyla 2018'de hizmete alınan mobil tır ile destekleniyor. Maden kazaları ve depremlerde hayat kurtaran ekipler için özel olarak tasarlanan mobil yatakhane, kurtarma çalışmalarında görevli madencilere barınma, dinlenme ve hijyen imkanı sunuyor. 24 ranza tipi yatak bulunan yatakhanede temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayan ekipler, görevlerine daha verimli şekilde odaklanabiliyor. 13 metre uzunluğa ve kanatları açıldığında 4 metre genişliğe sahip yatakhanede işçiler temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Banyo ve tuvaletlerin yanı sıra mutfak bölümünde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, televizyon ve bulaşık makinesi yer alıyor. Yatakhane, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketi, büyük maden kazaları, sel felaketi gibi önemli olaylarda görevlendirilen TTK tahlisiye ekibine hizmet verdi.

Tahlisiye istasyonunda görevli Endüstri Mühendisi Muharrem Atik, sosyal alanı da bulunan yatakhanenin görevlendirilen personelin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını söyledi. Tırın 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketinde bölgeye sevk edilen madenciler için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konuşlandırıldığını belirten Atik, "Zaten madenciler sahada vardiya usulü çalışıyor. Bir grup dinlenmeye geçtiğinde diğer grup sahaya çalışmaya geçiyor. Tırda günlük olarak 70 ila 80 kişiye hizmet verebilmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Yatakhanenin elektrik ihtiyacı jeneratörle, su ihtiyacı ise depolarla karşılanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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