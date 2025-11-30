Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Sektör Buluşmaları Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticilerinin konuşmacı olduğu "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları" adlı program, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BEUN Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu katkılarıyla Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Danışmanı Buket Salkım, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Oğuz Altun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılışında, SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, finansal okuryazarlık, para yönetimi, siber güvenlik, numara klonlama ve dijital dolandırıcılık gibi güncel konular üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Salkım, öğrencileri özellikle kişisel veri güvenliği konusunda dikkatli olmaya çağırarak sanal bahis siteleri başta olmak üzere yasal olmayan hiçbir işleme tevessül edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Üniversite öğrencilerinin IBAN bilgilerinin hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Salkım'ın ardından söz alan SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, sermaye piyasalarının işleyişi ve sektörün güncel gelişmelerine ilişkin bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirdi. Birinci, ayrıca "sosyal medya okuryazarlığı" üzerine yaptığı sunumda, sosyal medyanın dünyada bilgi akışını hızlandırmasına rağmen kasıtlı olarak yayılan yanlış bilgi (dezenformasyon) ile istemeden paylaşılan yanlış bilgi (mezenformasyon) türlerinin önemli tehditler oluşturduğunu vurguladı. Bu kapsamda sahte haber siteleri ile güvenilir olmayan sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Yanlış ve kasıtlı yanlış bilginin yayılımıyla mücadele amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) etkili çalışmalar yürüttüğünü, benzer şekilde tüm kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim birimlerinin de aktif biçimde mücadele ettiğini belirtti. Birinci, bu mücadeleye yönelik uygulamaların dünya genelinde de yaygın örnekleri bulunduğunu söyledi.

Programın devamında Kurumsal İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Oğuz Altun, katılımcılara sermaye piyasalarındaki fırsatlar ve riskler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Altun, sermaye piyasasının düzenleyici işlemleri ve faydaları üzerine yaptığı sunumunda SPK özelindeki kariyer imkanları, meslek memurluğu ve görevleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünde öğrencilerin merak ettikleri konuları yöneltmesiyle interaktif bir şekilde devam etti. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, program konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Program sonrasında BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında ziyaret eden SPK Yöneticileri "Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Topluluğu Sektör Buluşmaları" başlıklı etkinlikte konuk olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Özölçer'e teşekkürlerini sundu. SPK Yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti kaydeden Rektör Prof. Dr. Özölçer ise SPK Heyetini BEUN'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek gelecekte ortak yürütülebilecek çalışmalar hakkında fikirlerini ifade etti. - ZONGULDAK