Zeytinyağı fiyatlarındaki artış taklit ve tağşişli ürünleri piyasaya sürdürüyor

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2023-2024 zeytinyağı üretimi ve fiyatlarındaki artış nedeniyle taklit ve tağşişli zeytinyağına dikkat çekti. Çondur, zeytinyağı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kontrolsüz e-ticaret sitelerinde düşük fiyatlı ürünlerin satışının arttığını ve bu durumun insan sağlığı ve ekonomi açısından sorun teşkil ettiğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2023 2024 zeytinyağı üretimi ve zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı piyasaya sürülen taklit ve tağşişli zeytinyağına dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2023 -2024 sezonu zeytinyağı üretiminde yok yılı olması sebebiyle geçen sezona oranla düşüş yaşandığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) rekolte tahmine göre 179 bin ton beklenen zeytinyağı rekoltesinin, Aydın Ticaret Borsası'nca 100 bin tonun altında tahmin edildiğini belirtti.

Çondur, "Geçtiğimiz yıl Avrupa'da yaşanan kuraklıktan dolayı zeytinyağında dünyanın en yüksek üretim kapasitesine sahip olan İspanya'nın 1 milyon tona yakın zeytinyağı üretimindeki kaybı, İtalya'nın ise 200 bin tona yakın kaybı bu sene de yaşanan kuraklık sebebiyle aynı miktarda devam etmektedir. Dolayısıyla bu yılda dünya zeytinyağı arzında büyük bir azalma görülmektedir. Arzın azalması ve zeytinyağı talebinin devam etmesi nedeniyle de uluslararası zeytinyağı piyasalarındaki fiyatlar da 8.500.00 Euro/ton seviyelerine yükselmiştir. Ülkemizde ise yurt dışındaki fiyat yükselişlerine endeksli olarak sızma zeytinyağlarında, üreticiden alım fiyatı 260- 280 TL arasına yükselmiştir" dedi.

Piyasada zeytinyağı fiyatlarının yükselmesinden dolayı, özellikle kontrolü yapılmayan e-ticaret siteleri üzerinden düşük fiyatlı zeytinyağı satışının yapılmasının akıllara taklit ve tağşişi getirdiğini ifade eden Çondur, bu durumun hem insan sağlığı hem de ekonomi açısından sorun teşkil ettiğini belirtti.

Taklit ve tağşişli zeytinyağı satışlarının, sektörü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Çondur, "İnsan sağlığı için tehlike oluşturan tağşişli zeytinyağının, Bakanlığımız tarafından sıkı denetimlerle takip edilmesi beraberinde taklit ve tağşiş de uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı düzeyde arttırılması gerekmektedir. Zeytinyağı tüketicileri ise zeytinyağını güvenilir satış noktalarından ve bilindik markalardan temin etmelidir" diye konuştu. - AYDIN