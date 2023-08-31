Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümde "acele kamulaştırma" uygulanıyor

Zeytinburnu'nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapılar tasfiye edilip ilçe belediyesince acele kamulaştırma yapılıyor.

Zeytinburnu'nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapılar tasfiye edilip ilçe belediyesince acele kamulaştırma yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'da yapıların olası bir depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için ilçede çalışmalar sürdürüldü.

Deprem açısından riskli alanların kamulaştırılma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda Zeytinburnu'nda çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan ve afet riski taşıyan yapılar tasfiye ediliyor. Bu yapılara, ulaşım ile altyapısıyla fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma yapılıyor.

Bu karar ile 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen Merkezefendi Mahallesi???????'nde yer alan Arnavut mevkisindeki tüm yapılar kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar ile maliklerle anlaşma sağladı.

Söz konusu bölgede 122 yapıda 334 konut ile 106 iş yerinde dönüşüm başladı.