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Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan ETSO'ya Ziyaret

Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan ETSO'ya Ziyaret
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programında ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek bölgesel kalkınma, yatırım potansiyeli ve lojistik projelerini değerlendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Erzurum programı kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Ziyarette bölgesel kalkınma hedefleri ve Erzurum'un mevcut potansiyeline yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Şehrin ekonomik dinamiklerini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmede Başkan Özakalın, heyete Erzurum'un yatırım ve ticari kapasitesi hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Erzurum'un yatırım potansiyeli, lojistik ve sınır ticareti vizyonu anlatıldı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın görüşmede; tarım ve hayvancılık alanındaki kapasite, şehrin sanayi altyapısını yakından ilgilendiren 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6. Bölge Teşvikleri ve Tarıma Dayalı İhtisas OSB çalışmaları hakkında heyete güncel gelişmeleri aktardı. Ayrıca Erzurum ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle hazırlanan, şehrin geleceğine ışık tutan "2034'e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi" hakkında da detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Görüşmede bölgesel entegrasyon projelerine de değinen Başkan Özakalın, Karadeniz'i Ovit, Kırık ve Dallıkavak tünelleri üzerinden doğrudan Erzurum'a bağlayacak olan İyidere Limanı projesinin, şehri Doğu Anadolu, Orta Doğu ve Kafkasya'ya açılan ana tedarik ve lojistik üssü konumuna taşıyacağını vurguladı. Ermenistan Sınır Kapısı'nın ve Zengezur Koridoru'nun açılmasının getireceği ekonomik katkıların da istişare edildiği toplantıda; İyidere Limanı'nın bölgesel entegrasyonu sağlamasıyla lojistik maliyetlerin düşeceği, uluslararası pazarlara erişimin hızlanacağı ve ilin ihracat kapasitesinin doğrudan artacağı ifade edildi.

Ziyaretin sonunda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "2034'e Doğru Erzurum Çalıştayı Strateji Rehberi" ve "Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi" kitaplarını hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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