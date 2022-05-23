Zafer Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor - Haberler

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nda İstanbul, Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşları başlıyor.

Türk Hava Yolları, Pegasa, Eurowings ve Corendon uçakları 25 Mayıstan itibaren İstanbul, Düsseldorf, Köln, Stutdart, Brüksel ve Amsterdam'a 25 Mayıstan itibaren karşılıklı seferler düzenleyecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel