Zafer Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor - Haberler

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Zafer Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Zafer Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nda İstanbul, Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşları başlıyor.

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nda İstanbul, Almanya, Hollanda ve Belçika uçuşları başlıyor.

Türk Hava Yolları, Pegasa, Eurowings ve Corendon uçakları 25 Mayıstan itibaren İstanbul, Düsseldorf, Köln, Stutdart, Brüksel ve Amsterdam'a 25 Mayıstan itibaren karşılıklı seferler düzenleyecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Hollanda, Almanya, Türkiye, Yerel, Haberler

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