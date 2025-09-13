Yusuf Bozkurt: Yaz Aylarının Vazgeçilmezi Kar Helvasıyla Sanayi Esnafını Serinletiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar aracına yüklediği karlar ile sokak sokak dolaşan Yusuf Bozkurt, Aydın'ın sevilen lezzeti kar helvası ile yaz aylarında 15 yıldır sanayi esnafını serinletiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar aracıyla sokak sokak dolaşan Yusuf Bozkurt, 15 yıldır yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan kar helvasıyla sanayi esnafını serinletiyor. Sıcak havalarda seyyar arabasına yüklediği karlarla yola çıkan Bozkurt, yıllardır sanayi bölgesinde esnafın ilk tercihi haline geldi. Yaz aylarında kar helvası, kış aylarında ise çay ve salep sattığını belirten Yusuf Bozkurt, esnafa hem serinlik hem de geleneksel lezzet sunduğunu ifade etti.

Kar helvasının Aydın'ın en sevilen serinletici lezzetlerinden olduğunu ifade eden Bozkurt, "15 yıldır kar helvası satışı yapıyorum. Seyyar olarak sokak sokak geziyorum. Sıcak havalarda esnafımızı serinletiyorum. Yazın kar helvası, kışın da çay ve salep satıyorum. Küçük bardaktaki kar helvası 40 TL, büyük bardaktaki 50 TL. Aydınımızın yaz aylarında vazgeçilmez lezzeti bu kar helvası. Çok şükür işler iyi" dedi. - AYDIN