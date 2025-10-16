Haberler

Yunus Koşar, Deniz Dibinde Türkü Söyledi

Yunus Koşar, Deniz Dibinde Türkü Söyledi
Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar, Fethiye'de dalış eğitmeni Önder Diktaş ile birlikte 5 metre derinlikte dalış yaparak Neşet Ertaş'ın 'Halime Kız' türküsünü deniz dibinde seslendirdi.

Fethiye'de denizin 5 metre derinliğine dalış eğitmeni Önder Diktaş ile birlikte dalış yapan, Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar saz çalıp 'Halime Kız' olarak bilinen Neşet Ertaş türküsünü seslendirdi.

Fethiye Dalış Merkezi'ne başvuran Türk Halk Müziği sanatçısı Yunus Koşar, tüplü dalış yapmak istedi. Koşar, Dalyan koyunda 5 metre derine dalış eğitmeni Önder Diktaş ile inip, sazı ile deniz dibinde tabureye oturup Neşet Ertaş'a ait' Halime Kız' türküsünü çalıp söyledi. Adeta balıklara müzik ziyafeti çeken sanatçı Yunus Koşar, bugüne kadar yapmak istediği hayaline kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Dalış eğitmeni Önder Diktaş ise deniz dibi güzelliklerine farkındalık oluşturmak için yapılan bu talebi gerçekleştirmekten çok mutlu olduklarını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
