'Yüksekte Güvenli Çalışma: Farkındalık Buluşmaları' programı, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yüksekte Güvenli Çalışma: Farkındalık Buluşmaları' programı, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) düzenlendi.

Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Erhan Taylan, ASO Başkanı Seyit Ardıç ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Kızılırmak ile davetliler katıldı.

Lütfihak Alpkan, yüksekten düşmelerin iş kazalarına bağlı can kayıplarının önemli nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu kazaların önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm yönetim kademelerinde benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle alt işverenler ve küçük işletmelerde güvenli çalışma bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine değinen Alpkan, işverenlerin çalışanlara gerekli eğitimleri vermesi, koruyucu ekipmanları sağlaması ve denetim mekanizmalarını etkin şekilde işletmesi gerektiğini belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasında rehberlik ve işbirliğine önem verdiklerini de aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan, teknolojik imkanların ve yeni çalışma yöntemlerinin güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Dünyada her yıl 2 milyon 930 bin insan, işle bağlantılı kazalar nedeniyle hayatını kaybediyor"

Sanayileşmenin ve ekonomik kalkınmanın merkezinde üretim, teknoloji ve verimliliğin yer aldığını vurgulayan Ardıç, "Bütün bunları mümkün kılan ise insanın bilgisi, emeği ve alın teridir. Bu nedenle çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, en temel sorumluluğumuzdur. İş sağlığı ve güvenliği, nitelikli ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartlarından biridir. Çalışanlarımızın işini güvenle yapması ve günün sonunda evine sağ salim dönmesi, bizim için her şeyden önce gelir. Uluslararası Çalışma Örgütünün tahminlerine göre dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon 930 bin insan, işle bağlantılı kazalar ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık 395 milyon çalışan ise ölümle sonuçlanmayan iş kazalarına maruz kalıyor. Bu rakamlar, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca işletmelerin değil, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının da öncelikli konusu olması gerektiğini ortaya koyuyor. İş kazaları ve meslek hastalıkları, ağır insani bedelin yanında nitelikli iş gücü kaybına, üretimde aksamalara ve sosyal güvenlik sistemleri üzerinde ekonomik yüklere de yol açıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine ayrılan her kaynak, insan hayatını koruyan, üretimin geleceğini güvence altına alan ve işletmelerimizin uzun vadeli rekabet gücünü destekleyen stratejik bir yatırımdır" diye konuştu.

"İstatistiklere göre her gün ortalama 5'ten fazla çalışanımızı iş kazalarında kaybediyoruz"

Ardıç, Türkiye'deki iş kazası istatistiklerinin önleyici ve sürdürülebilir politikaların güçlendirilmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, "İstatistiklere göre her gün ortalama 5'ten fazla çalışanımızı iş kazalarında kaybediyoruz. Kayıplarımızın yaklaşık yüzde 30'u ise inşaat sektöründe yaşanıyor. Avrupa Birliğine baktığımızda bu oranın yüzde 23 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. İnşaat sektöründe ölümle sonuçlanan her 10 iş kazasının dördü ise yüksekten düşmeden kaynaklanıyor. Bu veriler, bugünkü buluşmamızın önemini gösteriyor. Uygun mühendislik çözümleri, güvenli iskele ve platform sistemleri, toplu koruma tedbirleri, doğru ekipman kullanımı ve etkin denetim mekanizmalarıyla bu kayıpların önüne geçebiliriz. Hedefimiz, tehlikeyi önceden belirlemek ve kazaya yol açmadan ortadan kaldırmaktır" şeklinde konuştu.

Seyit Ardıç, iş sağlığı ve güvenliğinin üretim süreçlerinin planlanmasından saha uygulamalarına kadar tüm yönetim kademelerinde benimsenmesi gereken kurumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin risklerin önceden tespit edilmesine katkı sağlayabileceğine dikkati çeken Ardıç, güvenliğin mevzuatın ötesinde işletmelerin yönetim anlayışının ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

ASO Başkanı Ardıç, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği alanında AB standartlarıyla uyumunu güçlendirmesi ve güvenli çalışma ilkelerini eğitimden ekipman seçimine, tasarımdan denetime kadar sahada etkin şekilde uygulaması gerektiğini dile getirdi. Mevzuat ve denetim süreçlerinde çalışan güvenliğini esas alan, işverenler açısından ise açık ve uygulanabilir kuralların benimsenmesinin önemine değinen Ardıç, rehberlik ve caydırıcılığın birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

"2025 yılında Ankara'da 57 bini aşkın sigortalı çalışan iş kazası geçirmiştir"

Ardıç, Ankara'nın savunma ve havacılıktan makine ve metal sanayisine, elektronik sistemlerden yapı malzemelerine kadar geniş bir üretim ekosistemine sahip olduğunun altını çizerek, "Başkentimizi sanayi ve yüksek teknolojide öncü bir merkez haline getirirken, iş sağlığı ve güvenliğinde de örnek bir şehir yapmayı hedeflemeliyiz. 2025 yılı verilerine göre Ankara'da 57 bini aşkın sigortalı çalışan iş kazası geçirmiştir. Bu sayı, iş güvenliği alanında hep birlikte daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. İnşaat şantiyelerinden sanayi tesislerimizin bakım ve onarımına, çatı ve platform çalışmalarından makine montajına kadar birçok alanda yüksekte çalışma riskleriyle karşılaşıyoruz. Bu nedenle güvenli çalışma şartlarını, farklı faaliyet alanlarındaki bütün üyelerimiz için ortak bir öncelik olarak görüyoruz. Özellikle KOBİ'lerimizin güvenli çalışma teknolojilerine, uygulamalı eğitime ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişimini güçlendirmeliyiz. Hedefimiz, üretim ekosistemimizin tamamında yüksek güvenlik standartlarını hayata geçirmek olmalıdır" açıklamasında bulundu.

"İş güvenliği uzmanlarımızın ve çalışanlarımızın bilgi ve deneyimini ortak çalışmalara dönüştürmeliyiz"

ASO olarak iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşımı güçlendirmeye, kurumsal iş birliklerini geliştirmeye ve üyelerin farkındalık düzeyini artırmaya önem verdiklerini söyleyen Seyit Ardıç "Bu çerçevede 3 temel hususun altını çizmek istiyorum. Birincisi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygulamalı, sürekli ve risk odaklı bir yapıya kavuşturulmasıdır. İkincisi, özellikle yüksek riskli faaliyetlerde güvenli ekipman, uygun iskele ve platform sistemleri ile toplu koruma tedbirlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Üçüncüsü ise iş kazalarının yanında ramak kala olayların da sistematik biçimde analiz edildiği, çalışanların güvenlik süreçlerine aktif katılımının sağlandığı güçlü bir önleme kültürünün oluşturulmasıdır. Bu öncelikleri hayata geçirmek için kamu kurumlarımızın, işveren ve çalışan örgütlerimizin, iş güvenliği uzmanlarımızın ve çalışanlarımızın bilgi ve deneyimini ortak çalışmalara dönüştürmeliyiz. Hepimiz, üstlendiğimiz sorumluluğun sahadaki karşılığını takip etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Seyit Ardıç başta Lütfihak Alpkan olmak üzere konuşmacılara plaket takdim etti.

Program; 'Yüksekte Güvenli Çalışma: Sektörel İstatistikler, Yasal Yükümlülükler ve İyi Uygulama Örnekleri' başlıklı oturum ile devam ederek, inşaat sektöründeki iş kazaları ve temel yasal yükümlülükler, düşmeyi önleyici ve durdurucu sistemler, iskele ve kalıp sistemlerinde güvenli çalışma şartları ile şantiyelerdeki iyi uygulama örnekleri ele alındı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından katılımcı görüşlerinin alınması ve genel değerlendirmeyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı