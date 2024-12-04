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Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Yüzde 95 Tamamlandı

Yüksekova'da Doğal Gaz Çalışmaları Yüzde 95 Tamamlandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğal gaz çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve vatandaşlar kömür dumanından kurtulmayı bekliyor. BOTAŞ tarafından yürütülen projede, gazın ilk etapta TOKİ konutlarına verilmesi planlanıyor.

HAKKARİ (İHA) – Doğal gaz çalışmalarının yüzde 95'inin bittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar kömür dumanından kurtulmak için gün sayıyor.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmalar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından büyük ölçüde tamamlandı. Ana boru hattındaki çalışmalar BOTAŞ tarafından tamamlandıktan sonra şehir merkezine dağıtım yapacak şirkete teslim edilecek. Yüklenici firma tarafından geçtiğimiz yıl Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarındaki kazı ve boru kaynak işlemlerinin bir kısmı tamamlanırken, gazın ilk etapta bu bölgelere verilmesi planlanıyor.

Doğal gaz istasyonunda yoğunlaşan çalışmaları yerinde inceleyen Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Gürdal, ilgililerden bilgi aldı. Yiğit, "Halkın talepleri üzerine yetkilerle görüşerek bilgi aldık. Çalışmaların aktif bir şekilde yapıldığını teyit ettik. Yüzde 90'ların üzerinde çalışmaların bittiğini, test aşamasında olduğunu ve en kısa sürede kalan eksikleri de tamamlayıp firma tarafından geçici kabulünü başlanacağı söylendi. En kısa sürede Yüksekova doğal gaza kavuşacak. Yüksekova halkı olarak akşam ve sabah saatlerinde kalitesiz kömürlerin yakılması sonucu şehirde yaşayan vatandaşlar kirli bir hava soluyor. Bir an önce tek çare doğal gazın şehre verilmesidir. Bu güzel proje ve çalışmalarından dolayı Hakkari Valisi Ali Çelik ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Gürdal ise, "Yaptığımız saha inceleme sonucu BOTAŞ yetkililerinden aldığımız bilgilere göre işlerinin büyük kısmının bitmek üzere olduğunu ve şehir içi dağıtıcı firmaya geçici kabul ile teslim edeceklerini belirttiler. Bu da bizim için ve Yüksekova halkı adına sevindirici bir haber oldu. Bundan sonraki süreçlerde de konunun takipçisi olacağız. Bizim bir an önce bu kömür dumanından kurtulmamız gerekir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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