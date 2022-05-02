Yüksekova'da Bayramlaşma programı düzenledi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Bayramlaşma programı düzenledi.

Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediye Başkanlığın düzenlediği bayramlaşma programa, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, STK'lar, muhtarlar, kurum müdürleri, imamlar, partiler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede yoğun yağışlardan dolayı, bayramlaşma programı kapalı halı sahada yapıldı.

Bayramlaşma programı ilk olarak Yüksekova Merkez İhsaniye Camisinin İmamı Tahir Çavlı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Bizim bayramlaşma programına herkese teşekkür ediyoruz. Bizde bayramın birinci gününde beraberce bayramlaşmayı istedik tüm mesai arkadaşlarımızla, STK'larımızla beraber. Bize bu huzur ortamını sağlayan güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm Yüksekova hemşerilerimizin bayramlarını kutlar sağlık, huzurlu günler diliyoruz" dedi.

Daha sonra Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Yüksekova Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan öncülüğünde gelen misafirlerin bayramlarını kutladılar. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel