Haberler

Tkdk'dan Yozgat ve Kırşehir'de Kırsala Yatırım Desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat ve Kırşehir illerinde IPARD programı kapsamında yapılan hibe ödemelerini açıkladı. 2025 yılında Yozgat'a 182,5 milyon lira, Kırşehir'e ise 74,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT/KIRŞEHİR) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, "Yozgat, IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer almaktadır. 2025 yılında faydalanıcılarımıza 29 proje için 182,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. 2026 yılında ise inşaatları ve projeleri devam eden hibe tutarı yaklaşık 80,5 milyon liralık 12 proje bulunmakta. IPARD III programı itibarıyla Kırşehir ilimizde de uygulanan programda 2025 yılında faydalanıcılarımıza 12 proje için 74,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 228 milyon lira olarak gerçekleşti" dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat ve Kırşehir illerinde kırsala yapılan yatırımlara yönelik IPARD programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Türker, şunları kaydetti:

"Yozgat, IPARD fonlarından en fazla yararlanan iller arasında yer almaktadır. 2025 yılında faydalanıcılarımıza 29 proje için 182,5 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. 2026 yılında ise inşaatları ve projeleri devam eden hibe tutarı yaklaşık 80,5 milyon liralık 12 proje bulunmakta. Bu projelerin yıl içerisinde ödemeleri gerçekleştirilecek. IPARD III programı itibariyle Kırşehir ilimizde de uygulanan programda 2025 yılında faydalanıcılarımıza 12 proje için 74,5 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 228 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yatırımcılarımız, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinde süt ve kırmızı et, tarım ve balıkçılık ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama işletmelerine, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, iş geliştirme tedbirinde de bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, süs bitkileri, tıbbı ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, arıcılık, zanaatkarlık, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları için proje hazırlayarak kurumumuzdan yatırımcılarımız yüzde 50 ila yüzde 70'lere varan oranlarda hibe desteğinden yararlanma imkanına sahiptirler."

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi