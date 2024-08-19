Yozgat'ta Kavun-Karpuz Hasadı Başladı, Çiftçiler Maliyetlerden Şikayetçi

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili ve çevre köylerinde sezonun kavun-karpuz hasadı devam ediyor. Bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasada yaklaşık bir ay önce başlayan bölge çiftçisi, artan girdi maliyetlerden yakındı. Bir dönüm kavun için 25 bin lira harcadığını belirten çiftçiler tanesini 10 liraya dahi satamadıklarını belirtti.

Yozgat'ta kavun ve karpuz üretiminin yapıldığı Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde, bu yıl erken başlayan hasat devam ediyor. Hasadı yapılan kavun-karpuz pazar tezgahlarında yerini aldı ama çiftçi girdi maliyetleri nedeniyle pahalıya mal ettikleri ürünü maliyetinin altında dahi satamamaktan yakındı. Türkiye'de kavun-karpuz hasadının en son yapıldığı bölgelerden olan Sekili'de yetişen kavun ve karpuzun şeker oranının yüksek olmasının lezzetini artırdığı, bu nedenle başta Ankara, Çorum, Tokat, Samsun, Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden alıcı bulmasına karşın, bu yıl beklenilen talebin gelmediği belirtildi. Sekili Bölgesi Delice Irmağı kenarında sulu tarım yapılırken, diğer alanlarda kuru tarım yapılıyor. Tuzlu ve kumlu toprakta yetişen kavun ve karpuzun renginin diğer ürünlerden farklı ama tadının onlardan daha güzel olduğu vurgulandı.

"Dönümünde 25 bin lira maliyeti var kavunun"

Sekili bölgesi çiftçileri, piyasanın bu yıl çok sönük olduğuna dikkat çekerek, "Böyle güzel mal yetiştirdik, piyasa altüst oldu. İyi gitmedi fiyatlar, satamıyorum malımızı tarlada, üç lira beş lira. Maliyet çok yüksek, dönümünde 25 bin lira maliyeti var kavunun, 10 liraya satıyoruz, satabilirsek, piyasa hiç iyi gitmedi bu sene" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler Sekili bölgesinde yetişen kavun ve karpuzun özelliğini ise, "Kavun ve karpuzun özelliği toprak yapısı, iyi çiftçilik yapılıyor burada. Tat olarak çok mükemmel. Her tarafın kavunundan şu anda bizim kavunumuz tatlı. Kuyusuyuyla sulanıyor. Sularımızda biraz sıkıntı var ama biz başardık onu. Kuyulardan sulayarak mahsullerimizi yetiştirdik. Tat olarak çok mükemmel bir tadı var, bu Sekili'ye özel" diye tanımlıyor.

"Bu sene durum şu anda çok kritik, maliyetlerden dolayı"

"Bu sene durum şu anda çok kritik, maliyetlerden dolayı, buğdaylar hiç para yapmadı" diyen bölge çiftçilerinden Sait Hayran da, şöyle konuştu:

"Domates keza öyle, patates soğan öylesine, kavun, karpuz öylesine, bilmiyorum çiftçinin ayakta kalma şansı artık tamamen Türkiye ortamında bitti. Kavun karpuz ekilişi fazla olduğundan tamamen bitmiş durumda. Vatandaş parasıyla değil de herkes bedava yesin diye dağıtan çiftçilerimiz çok. Biz dönümünü 20 bin liraya mal ettik. Şu anda 10 bin lira para topluyoruz. Bilmiyorum seneye biz de herhalde üretim olayı tamamen biter. Şu anda kavunun 8-10 lira bandında olması lazım. Karpuzun 7-8 lira bandında olması lazım ki; çiftçinin biraz kendini ayakta tutabilmesi için. Bizim burada barajımız doğru dürüst su vermediler. Zaten vermiyorlar, her sene aynısı. Milleti onlar perişan ediyorlar. Kuralıktan dolayı da zaten sorunlarımız da var. Millete ona göre ekim yaptırsalar, ona göre arazi gösterseler de kimse zarar etmese daha iyi olur diye düşünüyorum."