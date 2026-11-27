Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta hububat ve bakliyat sektörlerinin mevcut durumu, üretim potansiyeli ve gelişim imkanları paydaşların katılımıyla masaya yatırıldı. Toplantıda, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, il genelinde arpa, çavdar, tirtikale, nohut, mercimek, pancar üretiminin yapıldığını, hayvancılık ile uğraştıklarını hatırlatarak, sektörde yaşanılan sorunları dile getirdi.

Yozgat Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde organize edilen istişare toplantısına tarım sektörünün paydaşları katıldı.

ORAN, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yozgat İl Ticaret Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sektöre yönelik, hibe, teşvik ve destekler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Üretim aşamasından ticaret, depolama, işleme ve pazarlama sürelerine kadar sektörün tüm konuları masaya yatırıldı.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Yakup Bulut, tarımsal üretimde maliyetlere de etki eden konuların değerlendirilerek, alınması gereken önlemlere yönelik düzenlenen istişare toplantısının ilkini düzenlediklerini ve bu tür toplantıların devam edeceğini bildirdi.

"TÜRKİYE'DE 29 BİN TON İÇ PİYASADA MERCİMEK TÜKETİLİYOR, 28 BİN TON İTHAL GELDİ"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, il genelinde arpa, çavdar, tirtikale, nohut, mercimek, pancar üretiminin yapıldığını, hayvancılık ile uğraştıklarını hatırlatarak, sektörde yaşanılan sorunları aktardı.

Türkiye'nin ithal ettiği tarım ürünlerine değinen Açıkgöz, "Maliyetimiz kilo başına buğdayda 18 lira ama bu sene 14,5 liraya verdik, 15 liraya verdik, 16,5 liraya verdik. Nohut da 2024 yılında 38-40 liraya kilo başı verdik, busene 27 lira ila 30 lira arası satıldı. 45 liraya mercimek sattığımızı biliyoruz 2024 yılında. Bu sene 18 liraya mercimek sattık. Bunun müsebbibi yanlış davranış. Türkiye'de 29 bin ton iç piyasada mercimek tüketiliyor, 28 bin ton ithal geldi. Üçüncü ayda bunu ısrarla dedik; millet mercimeğini ekti. 2026 yılında da yüzde 35 fazla ekti. Bugün ne hikmetle ithal geliyor? Gerekçesi ne? Gelirken de gümrük açık geldi. Kota konmadı. Kota konmayınca iç piyasadaki büyük esnaf ithal getirdi. Mercimek çiftçinin kucağında kaldı. Çiftçi bu sene iddia ediyorum, yüzde 35 arttı ya bu senede yüzde 40 düşecek" dedi.

"ÇİFTÇİ TARLASINDAN HAYVANCI MANDIRASINDAN ÇIKIYOR"

2027 üretiminde yüzde 40 düşüş yaşanacağını söyleyen Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Gerekçesi ne? Girdi maliyetlerimiz aşırı şekilde yüksek. 2025-2026 yılında yaklaşık yem 500 lira, 550 lira, 600 liraydı kesim 620 liraydı. Şu an 1100 lira yem, kesim 560 lira. Çiftçi tarlasından hayvancı mandırasından çıkıyor. Çiftçi tarlasından hayvancı mandırasından çıkmadan sahip olmaları lazım. Kimse kimsenin uşağı değil. Bir sene zarar eder. İkinci sene o mandıradan o çiftçi çıkar. Hayvancı çıkar. Çiftçi tarlaya gitmez ve Avrupa'daki gibi köylere şirketler yerleşir. Aile boyu üretim biter, bitirecekler. Buna müsaade etmemeleri lazım. Sayın Bakanımıza da gittik, bunları da izah ettik. Hayvancı mandırasındayken, çiftçi tarlasındayken sahip çıkın. Şu an gerçekten çiftçi bocalama içerisinde. Samimi söylüyorum. Bir traktör günlük 15 bin lira mazot yakıyor. Sabah gidiyor 08.00'de gidiyor akşam 16.00'da geliyor. 15 bin lira cebinden mazot parası gitmiş. Artık çiftçi son hattına geliyor. 24 bin liralık gübre 48 bin lira olmuş. Bu bizim girdi maliyetimiz."

"ÇİFTÇİ ÜRETMEDİĞİ SÜRECE İTHALATA BAĞLIYIZ"

Sorgun Ziraat Odası Başkanı Fatih Özdemir ise mercimekte ithalatın halen açık olduğunu belirterek, "Üretim düşüyor. Çiftçi üretmediği sürece ithalata bağlıyız. Mercimekte ithalat daha açık. 25 liraya mal olmuş bir mercimeği ithalatta getirip de 80 liraya 100 liraya kim yediriyor bu marketlere? Bunun birileri hesabını sorsun. Benim çiftçimin cebine girmediği gibi, vatandaşımın, garibanımın tenceresine de girmiyor. Arada birileri götürüyor. Nohutta, mercimekte biz üretmedikçe ithalata bağlanacağız. İthalat çoğaldıkça da bizim cari açığımız artacak. Cari açık arttıkça döviz tetikleyecek. Enflasyonla mücadelemiz iflas edecek. Devlet politikasında enflasyonu çiftçinin sırtından belirlemek en büyük hata. Bu devlet politikasının eksiklikleri, eksikliklerimizi düzeltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA