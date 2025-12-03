Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Yozgat: "En Azından Temel Gıdalardaki Enflasyon Rakamları Daha Gerçekçi Yansıtılmalı"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerine tepki gösteren Yozgatlı Sevkan Gürkan, "Bugün enflasyon rakamlarımız açıklandı, 0,87 bir artış gösteriyor. Ama maalesef piyasadaki enflasyon oranımız ne yazık ki 0,87 değil. 300 gramlık kaşar peyniri bugün 330 lira, 350 lira civarında. 3 liraya aldığımız küçük bir çamaşır suyu bugün 70 liralara dayandı. Markete gittiğimizde eskiden 200-300 lirayla haftalık pazar masrafımızı yaptığımız bir dönemden, maalesef bugün bin lirayla haftalık evimize gıda alışverişi yapamıyoruz. Enflasyon rakamlarımız bu değil." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerine Yozgatlılardam tepki geldi.

" Gösterilen rakamlarla piyasadaki fiyatlar çok ters"

Sattıkları ürünü bir ay sonra aynı fiyattan alamadıklarını kaydeden esnaf Orhan Dolangez, şunları söyledi:

"Piyasadaki enflasyon özellikle tarımsal ürünlerde açıklanan rakamların çok tersinde. Her ay ürünlerdeki fiyatların çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Özellikle ceviz fiyatları çok afaki derecede arttı. Şu anda kabuklu cevizi biz 200-250 bandında neredeyse almaya başladık. 450'ye sattığımız çekirdeksiz üzümü 450 liraya alıyoruz. Karaman üzümünü 350 bandın da almaya başladık. Normalde biz 250 liraya sattığımız ürünleri şimdi sattığımız fiyattan almaya başladık. Çekirdek hakeza öyle. Tabii ki bu fiyatların artmasını sağlayan sebeplerin en başında girdi maliyetlerinin artması geliyor. Dolayısıyla tarımsal ürünlerde her geçen gün raflardaki fiyatlara yansıması devam ediyor. Gösterilen rakamlarla piyasadaki fiyatlar çok ters."

"Küçük paket ağdalarımız 80 lirayken şu anda 120-130 civarında"

Erkek kuaförü Bekir Kızılay, "Geçen yıla olanla bu sene biraz daha arttı tabii ki. Yüzde 34 civarında belki yüzde 50'yi de bulmuş olabilir. Bizim aldığımız paket jilet paket başı geçen seneye bakarak 50 lira üzerine koymuştur. Küçük paket ağdalarımız 80 lirayken şu anda 120-130 civarında. Şampuanımız diğer kullandığımız malzemeler de yüzde 40-50 civarında arttı." diye konuştu.

"Temel gıda maddelerimizin fiyatı oldukça yüksek"

Ev kadını Sevkan Gürkan, evinin mutfak alışverişini sürekli kendisini yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Markete girdiğimizde bugün aldığımız bir ürünü ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz. Maalesef piyasadaki enflasyon oranımız ne yazık ki 0,87 değil. Son 12 yılın ortalamasına bakıldığında 6 liraya aldığımız 300 gramlık kaşar peyniri bugün 330 lira, 350 lira civarında. 3 liraya aldığımız küçük bir çamaşır suyu bugün 70 liralara dayandı. Markete gittiğimizde eskiden 300 lirayla, 200 lirayla haftalık pazar masrafımızı yaptığımız bir dönemden bugün maalesef bin lirayla haftalık evimize gıda alışverişi yapamıyoruz. Enflasyon rakamlarımız bu değil maalesef ki. Gelecekten korkar olduk ama bunun bir çaresi olması gerekiyor. Tamamen uydurma bir enflasyon rakamlarıyla ihracatçıları, ithalatçıları koruyan enflasyon rakamlarıyla maalesef ki bir adım daha ileri gidemiyoruz. Temel gıda maddelerimizin fiyatı oldukça yüksek. Çocuklarımızın gelişimini sağlamak, kendi gelişimimizi sağlamak ve sağlıklı yaşam sürebilmek adına en azından temel gıdalardaki enflasyon rakamlarının daha gerçekçi yansıtılması taraftarıyım."