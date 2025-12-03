Haberler

Enflasyon Açıklandı, Yurttan Tepkiler Var... Yozgat: "En Azından Temel Gıdalardaki Enflasyon Rakamları Daha Gerçekçi Yansıtılmalı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta vatandaşlar ve esnaflar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını eleştirerek, gerçek piyasa fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışlar dikkat çekerken, market alışverişi maliyetlerinin katlanarak yükseldiği ifade edildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerine tepki gösteren Yozgatlı Sevkan Gürkan, "Bugün enflasyon rakamlarımız açıklandı, 0,87 bir artış gösteriyor. Ama maalesef piyasadaki enflasyon oranımız ne yazık ki 0,87 değil. 300 gramlık kaşar peyniri bugün 330 lira, 350 lira civarında. 3 liraya aldığımız küçük bir çamaşır suyu bugün 70 liralara dayandı. Markete gittiğimizde eskiden 200-300 lirayla haftalık pazar masrafımızı yaptığımız bir dönemden, maalesef bugün bin lirayla haftalık evimize gıda alışverişi yapamıyoruz. Enflasyon rakamlarımız bu değil." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 arttı. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verilerine Yozgatlılardam tepki geldi.

" Gösterilen rakamlarla piyasadaki fiyatlar çok ters"

Sattıkları ürünü bir ay sonra aynı fiyattan alamadıklarını kaydeden esnaf Orhan Dolangez, şunları söyledi:

"Piyasadaki enflasyon özellikle tarımsal ürünlerde açıklanan rakamların çok tersinde. Her ay ürünlerdeki fiyatların çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Özellikle ceviz fiyatları çok afaki derecede arttı. Şu anda kabuklu cevizi biz 200-250 bandında neredeyse almaya başladık. 450'ye sattığımız çekirdeksiz üzümü 450 liraya alıyoruz. Karaman üzümünü 350 bandın da almaya başladık. Normalde biz 250 liraya sattığımız ürünleri şimdi sattığımız fiyattan almaya başladık. Çekirdek hakeza öyle. Tabii ki bu fiyatların artmasını sağlayan sebeplerin en başında girdi maliyetlerinin artması geliyor. Dolayısıyla tarımsal ürünlerde her geçen gün raflardaki fiyatlara yansıması devam ediyor. Gösterilen rakamlarla piyasadaki fiyatlar çok ters."

"Küçük paket ağdalarımız 80 lirayken şu anda 120-130 civarında"

Erkek kuaförü Bekir Kızılay, "Geçen yıla olanla bu sene biraz daha arttı tabii ki. Yüzde 34 civarında belki yüzde 50'yi de bulmuş olabilir. Bizim aldığımız paket jilet paket başı geçen seneye bakarak 50 lira üzerine koymuştur. Küçük paket ağdalarımız 80 lirayken şu anda 120-130 civarında. Şampuanımız diğer kullandığımız malzemeler de yüzde 40-50 civarında arttı." diye konuştu.

"Temel gıda maddelerimizin fiyatı oldukça yüksek"

Ev kadını Sevkan Gürkan, evinin mutfak alışverişini sürekli kendisini yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Markete girdiğimizde bugün aldığımız bir ürünü ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz. Maalesef piyasadaki enflasyon oranımız ne yazık ki 0,87 değil. Son 12 yılın ortalamasına bakıldığında 6 liraya aldığımız 300 gramlık kaşar peyniri bugün 330 lira, 350 lira civarında. 3 liraya aldığımız küçük bir çamaşır suyu bugün 70 liralara dayandı. Markete gittiğimizde eskiden 300 lirayla, 200 lirayla haftalık pazar masrafımızı yaptığımız bir dönemden bugün maalesef bin lirayla haftalık evimize gıda alışverişi yapamıyoruz. Enflasyon rakamlarımız bu değil maalesef ki. Gelecekten korkar olduk ama bunun bir çaresi olması gerekiyor. Tamamen uydurma bir enflasyon rakamlarıyla ihracatçıları, ithalatçıları koruyan enflasyon rakamlarıyla maalesef ki bir adım daha ileri gidemiyoruz. Temel gıda maddelerimizin fiyatı oldukça yüksek. Çocuklarımızın gelişimini sağlamak, kendi gelişimimizi sağlamak ve sağlıklı yaşam sürebilmek adına en azından temel gıdalardaki enflasyon rakamlarının daha gerçekçi yansıtılması taraftarıyım."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler

Ligin son maçında yaptıklarına inanamayacaksınız
Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum

Acılı anne: Saçlarının teline kadar adalet istiyorum
Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!

Kaçan at üzerinde 300 metrelik dehşet!
Prefabrik ev taşıyan tır trafiği altüst etti

Trafiği birbirine kattı, sürücüler isyan etti
Memur ve emeklinin zam tablosu şekillendi: İşte yeni maaşlar

Milyonların merakla beklediği zam tablosu şekillendi
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif

Ne baklava ne kebap! İşte Türkiye'de en çok aranan tarif
Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı: 'Bir daha asla o mekânda sahne almam!'

Ünlü sanatçı Gökhan Türkmen çileden çıktı
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti

Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor
Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık

Bakan Şimşek, hedefi koydu! Üretken sektörlere yeşil ışık
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir

AK Partili vekile bu görüntüler soruldu: Görmezden gelmek gerekir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.