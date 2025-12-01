Yozgat'ta Don Olayı Bağcılığı Olumsuz Etkiledi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yaklaşık 22 bin 500 dekar alanda yapılan bağcılık, geçtiğimiz nisan ayında yaşanılan don olayından olumsuz etkilendi. Bu sezon bağlardan üzüm alamayan yaş üzüm üreticileri, don sonrasında kuruyan bağları budayarak yenileme çalışması yaptı.

Ekonomisi tarımsal üretime bağlı Yozgat'ta bu yıl birçok tarım ürünü don ve kuraklık nedeniyle zarar gördü. Don olayından en fazla üzüm bağları etkilendi. İl genelindeki bağlardan üzüm alınamadı, diğer illerden getirilen üzümlerle pekmez ve sirke yapıldı. Don olayı sonrasında üzüm bağları kurudu. Üreticiler yeni sezonda bağlarından ürün alabilmek için don sorası kuruyan bağlarda budama yapıp, diplerine gübre ve ilaç atarak ilkbaharı beklemeye başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan bağ yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda uzman olan Prof. Dr. Emine Sema Çetin, kurak ekolojide bağ tesis ederken mutlaka ağaçların kurağa dayanıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

"S eneye üzüm alabilmek için budama işlemlerine başladık"

Emekli olduktan sonra köyünde 12 yıl önce üzüm bağı tesis eden 76 yaşındaki Bekir Karakoç, don nedeniyle bağların kuruduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Don olayı burada çok sert geçti. Aşağı yukarı eksi 20'lere filan çıktı. Üzümün özelliği içleri boş, küçük küçük delikler var, tam değil. O yüzden de dondan çok çabuk etkilendi. Etkilendikten sonra kurudu tamamen. Biz bunları tekrar seneye üzüm alabilmek için budama işlemlerine başladık. Üç kez budadık. Şimdi dip sürgünden çıkan üzümü 3 yıl vermez. Biz o kadar zamanımız olmadığı için bunu daha derli toplu, daha güzel üzümü çabuk alalım diye budamaları gerçekleştiriyoruz. Kurumuş olan bölüm tamamen baharda temizlenecek. Şimdi temizlesek iyiydi ama yapamadık. Onun için zamanımız da yok. Diğer küçük olan parçalar çıkarılacak. Burada en fazla üç tane çubuk bırakmamız lazım. Keserken de iki ile üç göz bıraktığımız zaman gücüne göre bundan üzüm alınır. Bunun bir de ilaçlamasını yapacağız."

Üretici Karakoç, bahar döneminde tekrar budama yapacaklarını belirterek, "Bordo bulamacı dediğimiz mavi göz taşıyla kış mevsimini rahat geçirsin diye yaptık. Dibini açtık boydan boya, gübre attık, tekrar kapattık. Gübreyi kapatmazsak fare barınır. Fare barınmaması için de o şekilde bir çalışmanın içerisine girdik. Bu damlama sistemi ile bunu böyle budama yaptırıyoruz. Hepsini kendim yapıyorum zaten de. Nisan ayının sonunda budamaya başlıyoruz. Peyderpey ihtiyaç duyduğu zaman çubuğu vermeye çalışıyor. Yıl sonuna kadar bu devam ediyor" diye konuştu.