Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun, Boğazlıyan, Çekerek ve Kadışehri ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarlarında satışa sunulan büyükbaş hayvan sayısı fazla olmasına karşılık alıcının olmaması besicileri zor durumda bırakıyor. Pazara satmak için getirdiği hayvanlarını geri götürmek zorunda kalan besiciler, maliyetlerin çok yüksek olmasından yakındı.

Yozgat'ın en büyük canlı hayvan pazarının kurulduğu Sorgun ilçesine çevre il ve ilçelerden de hayvanlar getiriliyor. Buna karşın alışverişlerin çok sınırlı olduğu aktarılıyor.

Pazara getirdiği hayvanlarını satamadığı için tekrar götüreceğini, geliş gidişin ekstra masraf olduğunu vurgulayan besiciler, girdiler artarken hayvan fiyatlarının düştüğünü, gerekli tedbirlerin alınmaması halinde besiciliğin biteceğini söylediler.

Pazara getirdiği hayvanlarını satmaya çalışan Çetin Akkuş, "Besicilik ölü ölü. Mal getirdik satamıyoruz, alamıyoruz. Üç tane getirdik, yüzüne bakan yok. Vallahi 125 bin lira diyoruz. Maliyeti soruyorsan yem parasını kurtarmıyor" ifadelerini kullanırken, Yunus Güneş, "Çok güzel fiyatlar. Yem pahalı, millet hep zarar ediyor, şükürler olsun. İyi yine de, Allah'a şükürler olsun. Yemin torbası 1300 lira, et kesimi 520, 530 lira, millet zarar ediyor. İşte bundan zarar ediyor. İyi olması için millet tüm komple bırakacak hayvancılığı. Ondan sonra değere binecek" diye konuştu.

"DEVLETİN BU ANGUS İŞİNİ BİTİRMESİ LAZIM"

Ferhat Yakışıklı isimli besici, "Besicilik iyi de mal para etmiyor. Angus çok geliyor. Para etmiyor, hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Besici Hüseyin Atmaz ise besicilerin maliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Durumlar çok kötü. Şu an dışarıdan Angus hayvanlar geliyor. Onlar geldiği sürece besicilik ölüyor. Küçük besiciler kaybolmaya başladı. Ortamı görüyorsunuz, hiçbir alışveriş olmuyor. Hayvanlar satılmıyor. Yem olmuş 1200-1300 lira. Devletin buna el atması lazım. Bu Angus işini bitirmesi lazım. Bu Angus böyle giderse Türkiye'de hiç besicilik kalmayacak."

Bilal Yılmaz isimli besici de, "Geçen sene 670 liraya et kestirdik. Bu sene 600 liraya kestiriyoruz. Geçen sene yem 700 lira, bu sene 1200 lira. Bu besici kazanır mı? Böyle bir devlet mi olur? Öyle bir dava yok. Kardeşim böyle besicilik olmaz, olmaz. Vatandaşın, köylünün elinden tut. 10 liraya, 11 liraya arpaya çıkarttım, bugün 16 lira. Bugün mal 100 bin liradan elimizden çıktı mı yarın 200 bin lira" diye yakındı.

Kaynak: ANKA