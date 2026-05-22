Yozgat'ta Baraj ve Göletlerde Doluluk Oranı Arttı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta tarım alanlarının sulaması ve şebeke suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik baraj ve göletlerde su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı, bazı baraj ve göletlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yıl verimli oldu. Ancak bize düşen suyun tasarrufu, suyu doğru kullanmak" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olmasına karşın yeraltı ve yerüstü su kaynakları yetersiz Yozgat'ta, tarımsal sulama ve bazı yerleşim alanlarının şebeke suyu ihtiyaçları da baraj ve göletlerden karşılanıyor. Son yıllarda yaşanılan kuraklıktan en fazla etkilenen illerden biri olan Yozgat'ta, kış ve ilkbahar dönemindeki yağışlarla birlikte baraj ve göletlerdeki doluluk oranı da en yüksek seviyeye ulaştı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yıllık ortalama 51 gigavat elektrik üreten, Yozgat ile birlikte Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar tarımsal alanı sulayan, 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı'nda kuraklık nedeniyle yüzde 10,6'ya kadar gerileyen su seviyesi yüzde 80'in üzerine çıktı. Yahyasaray Darajı doldu, kapaklar açıldı.

DSİ 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, il genelinde geçen seneye oranla baraj ve göletlerde su seviyesinin arttığını belirtti. Geçen sene doluluk oranının yüzde 13 seviyesinde olduğunu kaydeden Şenol, bu sene yüzde 50 doluluk oranına ulaşıldığını anlattı. Şenol, "Yozgat'taki büyük barajlarımızdan Uzunlu Barajı geçen sene eksilerdeyken yüzde 62 gibi bir mertebeye ulaştı. Gelingüllü Barajı son yıllarda ilk defa bu seviyelere, yüzde 55'e çıktı. Yahyasaray Barajımız yüzde 100 ve bunun gibi bazı göletlerimiz de yüzde 100 kapasitede. Yozgat'ın içme suyunu sağladığımız Musabeyli Cemil Çiçek Barajımızın doluluk oranı yüzde 44. Musabeyli Barajı'nda ölü hacmi bile kullanmıştık" dedi.

"BİZE DÜŞEN SUYUN TASARRUFU"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, baraj ve göletlerin doluluk oranı hakkında bilgi aldıktan sonra yaptığı değerlendirmede, beklenenden çok daha fazla yağış alındığını, bu yıl bereketin önünü açan bir yıl olduğunu ifade etti. Vali Özkan, yurttaşlara şu uyarıları yaptı:

"Burada bizler için önemli olan hususlardan bir tanesi dere yatakları konusunda gereken hassasiyeti göstermemiz, taşkına sebebiyet verecek mahiyette dere yataklarını işgalden ve kapatmalardan kaçınmamız önem arz etmektedir. Birçok barajımız ve göletimiz yüzde 100 oranlarında dolarken bir kısım baraj ve göletlerden de üst savaklardan boşaltma işlemi gerçekleştiriyoruz. Dere yataklarından geliş geçişlerde DSİ'nin uyarılarını dikkate alalım. Lütfen, bu noktada gördüğümüz risk oluşturan her durumu da Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğümüzle paylaşalım. Yıl verimli oldu. Ancak bize düşen suyun tasarrufu, suyu doğru kullanmak ve bu konuda aldığımız tedbirlere halihazırda da riayet etmemiz önem arz etmektedir. Evet, bu yıl bereketli bir yıl oldu. Ancak gelecek yılları da gelecek nesilleri de düşünür şekilde, mahiyette tedbirli olmamız bizler için son derece önemli. Yaklaşan yaz ayları ile birlikte baraj, gölet ve dere yataklarında yüzmenin, serinlemek için suya girmenin de yasak olduğunu lütfen unutmayalım. İnşallah kazasız, belasız, inşallah bereketli, bol, bir yıl olsun."

