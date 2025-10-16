Yozgat'ta Arıcılık Mevsimi Başladı: Çayıralan Üreticiyi Mutlu Etti, Diğer Bölgelerde Bal Verimi Düştü

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) – Yozgat'ta nisan ayında yaşanan don olayı, bazı bölgelerde bal verimini olumsuz etkilerken, Çayıralan ilçesindeki arıcılar beklentilerini karşıladı. İlçede bu yıl 15'incisi düzenlenen bal festivali öncesinde üreticiler, kış sezonu için arılarını hazırlamaya başladı.

Çayıralan ve Akdağmadeni bölgeleri, Türkiye'nin iklimi, doğası ve çiçek çeşitliliği açısından arıcılık için önemli alanlar arasında yer alıyor. Bölgede yaklaşık 400 arıcı, 28 bin arı kovanından her yıl 450 ton civarında bal elde ediyor. Çayıralan'da yapılan bilimsel araştırmalar, bölgedeki ballarda şifa ve aroma açısından 38 farklı çiçek florasının bulunduğunu ortaya koyuyor.

"Doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan üretmeye çalışıyoruz"

Aile işletmesi olarak arıcılık yapan Ali Rafet Aytekin, şöyle konuştu:

"Ballarımız da güzeldi. Beklediğimize yakın bal oldu. Satışımız da güzel oldu. Samsun, Adıyaman, Ankara, Kayseri, Yozgat buralara bal gönderiyorum. Ama geçen yıl üretim biraz azdı mevsim kötü gittiği için. Bu sene Allah'a şükürler olsun iyi. Bal sezonunda yerleşim yerine 12 kilometre uzakta bir mevkiye koyduk arımızı. Doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan üretmeye çalışıyoruz. Eşimle birlikte yapıyoruz üretmeye devam ediyoruz.

Bir çıtasını bin lira civarında sattık 4 bin liraya kadar balımız alındı. Burada neredeyse her evin önünde 200 arı olacak bir şekilde kovan var. Çayıralan halkımız arıcıları seviyor. Bitki örtümüz de buna çok müsait. Floramız çok, aroması çok güzel oluyor ballarımızın, kaliteli oluyor. Şu anda artık kışa hazırlıyoruz. Balımızı kestik, buraya getirdik. Burada normal beslemesini yaptık. Yavru atımını falan hazırladık. Daraltmalarımızı yaptık. Arıyı daraltma yapıp da kışa hazırlamazsak nafile geçiyor. O hazırlıklarımızı yaptık. İşte biraz daha zamanımız var. Sonra kış modu tamamen uykuya geçecekler. İlkbaharında aynı hayat, aynı mücadele tekrar devam."

"Bu sene bayağı bir düşük bal verimi"

Yozgat Merkeze Evci köyünde arıcılık yapan Ali Sarı, bu yıl yaşanılan don olayından arıların da etkilendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu sene yüzde 60-70 oranında bal verimi düşük. Soğuk olduğu için. Arı tam çalışacağı zaman polen getireceği zaman bal getireceği zaman soğuk vurdu. Her tarafı vurdu. Çiçekleri vurdu ve arıyı da bayağı etkiledi. Onun için arı kendini toparlayana kadar mevsim bitti. Kuraklık vardı, yağış, çiçek olmadığı için çiçekler ballanmadı. Ballanınca sıcak temelli kuruttu. Onun için bu sene bayağı bir düşük bal verimi. Kış bakımını yapıyoruz. Yiyeceğini veriyoruz, ilacını veriyoruz. Şu anda kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Bu yıl fiyatlar, geçen seneye bakarak güzel. Bazı arıcı arkadaşların tam değerinde satıyor. Ortalıkta glikozlu bal olduğu için bizim ürettiğimiz ballarımız pek para etmiyor. Vatandaş onu bilmiyor. Bal olarak alıyor ama yanılıyorlar. Rica ediyorum üreticiden alsınlar. Tüketiciden almasınlar. Geçen sene kilosu 250 idi, 200-250 civarındaydı. Bu sene 300-350 civarında satıyoruz."