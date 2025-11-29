Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde hastaneye giden Gülbeyaz Demir, MR'a gireceği için toplam 40 gram ağırlığı olan 4 adet bileziği peçeteye sardıktan sonra cebine koydu. Hastanede MR'a girdikten sonra evine dönen Demir, cebindeki altınların olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı altınları bir sokakta düşürdüğünü ve altınları Şehitkamil Belediyesi'ne ait temizleme aracının süpürdüğünü fark etti.

DÜŞÜRÜLEN ALTININ TEMİZLEME ARACIYLA SÜPÜRÜLMESİ VE BULUNMA ANLARI KAMERADA

Demir'in durumu belediye yetkililerine bildirmesi üzerine yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından arama yapıldı. Saatler süren aramaların ardından çöplerin arasında 4 adet bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Düşürülen altının temizleme aracıyla süpürülme ve sonrasında bulunma anları ise kameraya yansıdı.

"10 YILLIK BİRİKİMİMDİ"

Kaybettiği altınlarının 10 yıllık birikimi olduğunu söyleyen ve bulanlara teşekkür eden Gülbeyaz Demir, "Hastanede MR'a gideceğim için bilezikleri çıkarıp peçeteye sardım ve cebime koydum. Tekrar eve dönünce altınlarımın düştüğünü fark ettim. Sonrasında düşürdüğüm noktayı çöp arabasının süpürdüğünü gördük güvenlik kamerasından. Sonrasında da yetkilileri aradık. Ekipler de toplama tesisinde arama yapmış ve bulmuş. Ben de geldim altınlarımı teslim aldım. Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi bu benim, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"40 TON ÇÖPÜN İÇİNDEN BULDUK"

Kaybolan altınları bulan Şehitkamil Belediyesi Çöp Toplama Tesisi Bölge Kontrol Amiri Hayri Yalçın ise, "Bize ihbar gelince hemen harekete geçtik. Bölgeden gelen süpürme araçlarının döküm yaptığı alanlarda arama yaptık. Yaklaşık 30-40 tonluk çöpün içinden vatandaşın kaybettiği altınları bulduk ve teslim ettik. Sahibi altınlar bulununca çok sevindi. O sevinci biz de paylaştık" ifadelerini kullandı.