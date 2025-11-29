Haberler

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Güncelleme:
Gaziantep'te vatandaşın yolda yürürken düşürdüğü peçeteye sarılı 40 gram ağırlığındaki 4 bilezik, temizleme aracıyla süpürüldükten sonra 40 tonluk çöplükte bulunarak sahibine teslim edildi. Kaybettiği altın bilezikleri bulunan kadın rahat bir nefes alırken yardımcı olan Şehitkamil Belediyesi personeline teşekkür etti.

  • Gülbeyaz Demir, hastaneye giderken peçeteye sarılı 4 bileziğini kaybetti ve bunlar Şehitkamil Belediyesi'ne ait bir temizleme aracı tarafından süpürüldü.
  • Şehitkamil Belediyesi çalışanları, yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde yapılan aramada 4 bileziği buldu ve sahibine teslim etti.
  • Kaybolan bilezikler, Gülbeyaz Demir'in 10 yıllık birikimiydi.

Şehitkamil ilçesi Pirsultan Mahallesi'nde hastaneye giden Gülbeyaz Demir, MR'a gireceği için toplam 40 gram ağırlığı olan 4 adet bileziği peçeteye sardıktan sonra cebine koydu. Hastanede MR'a girdikten sonra evine dönen Demir, cebindeki altınların olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Gülbeyaz Demir, peçeteye sarılı altınları bir sokakta düşürdüğünü ve altınları Şehitkamil Belediyesi'ne ait temizleme aracının süpürdüğünü fark etti.

DÜŞÜRÜLEN ALTININ TEMİZLEME ARACIYLA SÜPÜRÜLMESİ VE BULUNMA ANLARI KAMERADA

Demir'in durumu belediye yetkililerine bildirmesi üzerine yaklaşık 40 ton çöpün toplandığı ayrıştırma tesisinde çalışanlar tarafından arama yapıldı. Saatler süren aramaların ardından çöplerin arasında 4 adet bilezik bulunarak sahibine teslim edildi. Düşürülen altının temizleme aracıyla süpürülme ve sonrasında bulunma anları ise kameraya yansıdı.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular

"10 YILLIK BİRİKİMİMDİ"

Kaybettiği altınlarının 10 yıllık birikimi olduğunu söyleyen ve bulanlara teşekkür eden Gülbeyaz Demir, "Hastanede MR'a gideceğim için bilezikleri çıkarıp peçeteye sardım ve cebime koydum. Tekrar eve dönünce altınlarımın düştüğünü fark ettim. Sonrasında düşürdüğüm noktayı çöp arabasının süpürdüğünü gördük güvenlik kamerasından. Sonrasında da yetkilileri aradık. Ekipler de toplama tesisinde arama yapmış ve bulmuş. Ben de geldim altınlarımı teslim aldım. Kaybettiğimde içim yanmıştı. 10 yıllık birikimdi bu benim, bulunduğu için çok sevindim. Yardımcı olan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular

"40 TON ÇÖPÜN İÇİNDEN BULDUK"

Kaybolan altınları bulan Şehitkamil Belediyesi Çöp Toplama Tesisi Bölge Kontrol Amiri Hayri Yalçın ise, "Bize ihbar gelince hemen harekete geçtik. Bölgeden gelen süpürme araçlarının döküm yaptığı alanlarda arama yaptık. Yaklaşık 30-40 tonluk çöpün içinden vatandaşın kaybettiği altınları bulduk ve teslim ettik. Sahibi altınlar bulununca çok sevindi. O sevinci biz de paylaştık" ifadelerini kullandı.

Yolda kaybettiği altını 40 ton çöpün içinden buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
